L'OL accusé d'avoir fait une grave erreur au mercato

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

6e la saison passée, l'OL entame cette nouvelle saison avec beaucoup d'ambitions. Le club rhodanien veut retrouver les sommets en Ligue 1. Mais est-ce crédible ? Si les supporters lyonnais se laissent aller à l'optimisme, Walid Acherchour est plus inquiet.

Enterré par de nombreux observateurs et même par certains de ses supporters en fin d'année 2023, l'OL est revenu sur le devant de la scène 6 mois plus tard. A l'issue d'une fin de saison impressionnante, les Lyonnais ont arraché la 6e place et une qualification en Ligue Europa. De quoi souffler financièrement et accélérer la transition voulue par John Textor. Fort de cette vitalité retrouvée, l'OL a été ambitieux au mercato avec notamment le transfert de Georges Mikautadze. Lyon va viser le podium et donc la Ligue des champions. Les achats onéreux de Mikautadze (18,5 millions d'euros) et Niakhaté (32 millions d'euros) ainsi que les transferts définitifs de Nuamah (28,5 millions d'euros) et Mangala (34,8 millions d'euros) semblent le démontrer.

L'OL handicapé par son milieu de terrain ?

De nombreux supporters lyonnais montrent déjà un certain optimisme à une semaine de la reprise en Ligue 1. Cela a été renforcé par les bons résultats de l'OL en préparation avec notamment un large succès 4-0 à l'Union Berlin. Mais, Walid Acherchour ne sourit pas autant qu'eux. Présent dans l'After Foot sur RMC, le journaliste craint que l'OL ne retombe de son nuage dans les prochaines semaines. Dans son viseur, le milieu de terrain lyonnais qu'il juge beaucoup trop limité.

« Mangala acheté 30 millions, qui est un bon joueur mais qui ne me transcende pas du tout dans la création. Dans la création, l’utilisation du ballon, je trouve cela très yaourt nature (pauvre). Matic je l’ai souvent défendu mais dès que le rythme s’élève, on n’a plus le Matic d’avant. Je ne suis pas sûr que Matic tienne la cadence avec des matchs tous les 3 jours. Caqueret, il doit être bien entouré. Avec le besoin de vendre de l’OL, je ne serais pas étonné qu’il parte en août. Après, t’as Tolisso qui est cramé, le petit Diawara. […] Moi qui ait aussi connu Pierre Sage au Red Star, le milieu de terrain est très important pour lui, pour créer sa patte. En terme de créativité, tu vas peut-être perdre Cherki. L’aspect créatif de l’OL chez les milieux relayeurs me rend inquiet. […] Dans une saison où tu vas faire Ligue Europa en visant le top 4 en Ligue 1, je me pose des questions », a t-il développé tout en obtenant l'approbation du plateau composé notamment de Daniel Riolo.

Reste à voir ce que compte faire l'OL dans les dernières semaines du mercato estival. Si Cherki et Caqueret sont annoncés partants depuis le début de l'été, la cellule de recrutement aura peut-être de quoi les remplacer efficacement. Discrète mais souvent efficace ces derniers mois, elle pourrait régler ces fameux problèmes de créativité.