EL ‍: L’OL régale contre les Glasgow Rangers

Dans : OL.

Par Alexis Rose

2e journée de la phase de ligue de l’Europa League :

Ibrox Stadium.

Glasgow Rangers - Lyon : 1-4.

Buts : Lawrence (14e) pour les Glasgow Rangers ; Fofana (10e, 55e) et Lacazette (19e, 45e+1) pour l’OL.

Grâce à des grosses performances de Fofana, Lacazette, Cherki et Perri, l’Olympique Lyonnais n’a fait qu’une bouchée des Glasgow Rangers (4-1) dans le cadre de la deuxième journée de l’Europa League.

Après deux victoires de suite pour lancer pour de bon sa saison, le club rhodanien voulait impérativement enchaîner en Écosse ce jeudi soir pour continuer à remonter la pente. Et malgré un début de match compliqué, avec un gros arrêt de Perri (3e) et un immanquable de Cerny (8e), c’est bien Lyon qui ouvrait la marque ! Suite à un joli numéro de Cherki dans la défense des Rangers, Fofana enroulait le ballon du droit pour tromper Butland (0-1 à la 10e). Une avance de courte durée, vu que quelques minutes plus tard, Glasgow égalisait. Après une tête en retrait trop molle de Tolisso, Lawrence sautait sur l’occasion pour remettre les compteurs à zéro en trompant Perri de près du gauche (1-1 à la 14e). Les Gones ne tremblaient toutefois pas trop longtemps, puisque Lacazette marquait son premier but de la saison en concluant tranquillement un joli raid de Fofana depuis le milieu de terrain (1-2 à la 19e). Juste avant la pause, le capitaine lyonnais faisait même le break d'une frappe supersonique depuis l’extérieur de la surface (1-3 à la 45e+1).

"C'EST MAGNIFIQUE" ☄️



Celui-là il est dingue ! Lacazette envoie une frappe magnifique dans la lucarne de Jack Butland et fait le break pour l'OL ! 🦁#UEL | #RFCOL pic.twitter.com/cGNdilZT6q — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 3, 2024

Au retour des vestiaires, Perri se montrait encore décisif (51e), tout comme Fofana ensuite. Après un nouveau gros numéro de Cherki dans la surface, le jeune attaquant belge devançait Tavernier au second poteau pour pousser le ballon au fond des filets (1-4 à la 55e). Largement devant au score, Lyon continuait de pousser avec une double occasion de Caleta-Car et de Tolisso (67e), Perri écœurait encore les Ecossais (73e), et Benrahma gâchait son entrée (77e). Malgré tout, l'OL finissait donc par s'imposer facilement 4-1 sur la pelouse de Rangers.



🌟 LE DOUBLÉ POUR FOFANA !



Encore servi par un énorme Cherki, le jeune Belge n'a plus qu'à la pousser au fond et permet à Lyon de s'envoler face aux Rangers ! 🔥#RFCOL | #UEL pic.twitter.com/YST10dMt28 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 3, 2024

Grâce à cette large victoire contre les Rangers, qui intervient une semaine après le probant succès face à l’Olympiakos pour son grand retour en Coupe d’Europe (2-0), l’OL grimpe à la deuxième place du classement de l’Europa League. Un très bon départ donc pour les hommes de Pierre Sage, qui vont monter en grade en affrontant le Besiktas après la trêve internationale d'octobre. Mais avant de penser à cela, les Gones vont devoir faire un bon résultat contre Nantes en L1 au Groupama Stadium dimanche avec quelques absents, sachant que Mata et Matic sont sortis sur blessure…