35 millions d’euros, l’OL vise la plus-value du siècle

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'Olympique Lyonnais se place pour réaliser une très grosse vente dès le début de ce marché des transferts, si la Premier League veut s'offrir une de ses révélations de la saison.

Le mercato a débuté et c’est pour le moment très calme pour les clubs français, qui n’ont aucune idée de leur avenir en ce qui concerne le budget, avec la question des droits TV qui n’est pas réglée pour la saison prochaine. Les gros clubs devraient être moins impactés, eux dont le pourcentage des revenus liés aux diffuseurs est moins important. Mais il n’empêche que, pour l’OM comme pour l’OL, il sera d’abord question de vendre quelques joueurs en cas de belle offre, ne serait-ce que pour se donner la capacité de mieux recruter. Un transfert imprévu n’est donc jamais totalement à écarter. Alors qu’à Lyon, on parle surtout du départ possible d’Alexandre Lacazette, ou de celui de Rayan Cherki s’il ne prolonge pas, la vente de Jake O’Brien pourrait être un incroyable jackpot pour John Textor.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ligue 1 Uber Eats (@ligue1ubereats)

En effet, le propriétaire américain avait oeuvré dès son arrivée pour faire signer Jake O’Brien en provenance de Molenbeek via Crystal Palace, l’un des clubs sous son pavillon chez Eagle Football. L’Irlandais, arrivé sur la pointe des pieds et loin d’être titulaire sous Laurent Blanc, a progressivement inversé la tendance pour devenir un pion essentiel en défense. Sa vitesse, son assurance et sa détermination dans les duels ont convaincu totalement Pierre Sage, qui a pu en plus se féliciter de son efficacité offensive au point d’en faire le deuxième meilleur buteur de l’OL cette saison.

Le tarif de O'Brien dévoilé

Des performances qui lui ont non seulement permis de devenir international irlandais, mais qui attirent aussi des clubs européens. Le Borussia Dortmund s’est renseigné sur lui mais c’est West Ham qui s’est montré le plus pressant. Le club londonien a ouvert les discussions avec l’OL et a reçu une première réponse qui peut être considérée comme mitigée. Oui, Jake O’Brien peut être transféré en cas de belle offre, mais John Textor en demande 35 millions d’euros affirme le journaliste indépendant Alan Nixon. Une gourmandise impressionnante pour un joueur venu pour 1 million d’euros et qui n’a qu’une seule saison intéressante en Ligue 1, mais la folie des clubs anglais sur le mercato pourrait provoquer une très belle vente, même s’il faudra certainement un effort des deux côtés pour aboutir à un accord. En tout cas, John Textor compte bien dicter le tempo lors de ce mercato, et même si O’Brien est très apprécié par les supporters, difficile de dire que la gestion du joueur aura été mauvaise sur le plan financier en cas de départ pour une somme supérieure à 20 millions d’euros.