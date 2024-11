Le carton de l'OL, la bonne surprise ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Une très bonne nouvelle assez inattendue en ce début de saison à l'OL, le fait que le Groupama Stadium soit très copieusement garni à chaque rencontre et soit même sur les bases d'un record.

La victoire face à l’ASSE dans le derby a permis non seulement de donner le sourire aux supporters lyonnais, mais aussi de basculer dans les places européennes au moment de la troisième trêve internationale de l’année. Un classement au chaud même si l’OL n’a pas toujours enflammé ses matchs. Néanmoins, par rapport au fiasco de la première partie de saison dernière, il y a beaucoup de mieux et les spectateurs du Groupama Stadium peuvent le confirmer. Depuis le début de saison, du beau monde est venu à Décines, et cela a donné lieu à chaque fois à de belles affluences. Voir l’ASSE de retour en Ligue 1, l’AS Monaco et l’OM a permis de remplir copieusement le stade lyonnais, qui part sur les bases d’une saison record.

Une barre historique franchie

L'OL est *pour le moment* sur sa meilleure saison en terme d'affluence moyenne en Ligue 1. pic.twitter.com/nNjsRyOygK — Stade OL HD (@StadeOLHD) November 14, 2024

Le site spécialisé Stade OL HD souligne que, après un tiers des matchs joués à domicile cette saison, le club rhodanien n’a jamais connu meilleure affluence moyenne avec 52.709 spectateurs par match jusqu’à présent. Il faut remonter à la saison 2018-2019 pour voir une moyenne s’approchant de la barre des 50.000, avec 49.079 spectateurs par match. Autant dire que cela demeure un très bon signe pour l’OL version John Textor, avec les recettes billetterie qui vont avec. Même s’il faudra pour cela que les résultats se maintiennent et que les enjeux soient toujours là, cela reste une très bonne nouvelle pour un stade qui a parfois du mal à se remplir ces dernières années.