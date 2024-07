Droits TV ‍: Canal+ va trancher pour la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Les droits TV de la Ligue 1 pour la période 2024-2029 ont été attribués à DAZN et à Beinsports et pourtant, Canal+ a l’occasion de passer pour le sauveur en gardant un rôle central auprès des consommateurs.

Au terme d’un feuilleton interminable, les droits TV de la Ligue 1 pour la période 2024-2029 ont été attribués à DAZN et à Beinsports pour un total de 500 millions d’euros, hors droits internationaux. La somme est décevante pour les clubs, mais cette solution a été privilégiée face à l’option de la chaîne 100 % Ligue 1 créée par la LFP et qui n’aurait garanti aucun minimum aux clubs français. Pour les consommateurs, le flou reste assez épais à moins d’un mois de la reprise du championnat de France. Comment avoir accès à DAZN, pour quel prix ? Beaucoup de questions restent en suspense et il y a de quoi avoir peur quand on sait qu’un prix compris entre 30 et 40 euros a été évoqué pour le Netflix du sport.

Dans ce brouhaha, un acteur a une occasion en or à saisir : Canal +. Grâce à sa force de distribution et son réseau d’abonnés inégalable, la chaîne cryptée peut jouer un rôle central en proposant une offre regroupant Beinsports et DAZN à la rentrée. Un scénario qui pourrait voir le jour selon Pierre Maes, consultant international en droits TV du sport. « Les décisions des clubs ont été somme toute très prévisibles : la voie d’une chaîne de la LFP, n’a évidemment pas été suivie, au vu des risques financiers considérables de l’entreprise (gros investissements et retour incertain) et du manque d'expertise de la LFP. Des droits tv à 500 M c'est plutôt un bon résultat vu le processus chaotique et l’absence de concurrence. Les droits tv de la L1 reflètent la situation en Europe, un arrêt brutal de la croissance à la fin des années 2010, suivi d’une baisse lente mais réelle » explique Pierre Maes avant de poursuivre.

Une offre groupée sur Canal + pour regarder la Ligue 1 ?

« Les droits sont peut-être attribués à DAZN et beIN mais Canal+ reste le boss. Les 2 opérateurs ont besoin d'un bon accord de distribution avec Canal pour réussir. Et ensuite Canal décidera souverainement de l’offre qui sera faite à ses abonnés. Pour le consommateur non abonné à Canal, c’est cher (50 EUR), illisible (où sont les top matches ?) et contraignant (il faut s’abonner à un nouvel opérateur) » a publié sur les réseaux sociaux le spécialiste des droits TV, qui ne serait donc pas étonné de voir Canal+ profiter de cette situation chaotique pour faire son retour en force dans le dossier en proposant à ses abonnés une offre globale regroupant DAZN et Beinsports.

Si tel était le cas, il ne fait aucun doute que la chaîne cryptée ferait un carton, car le rapport qualité/prix pour le consommateur serait forcément plus intéressant que de prendre DAZN seul à un prix compris entre 30 et 40 euros par mois. Pour le groupe britannique, nouveau diffuseur principal de la Ligue 1, cette solution aurait aussi un avantage : booster de manière immédiate ses audiences en profitant du parc d’abonnés de Canal+.