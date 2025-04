La Kings League ne veut pas humilier DAZN, mais...

Dans : Ligue 1.

Par Quentin Mallet

Si elle n’a pas vocation à remplacer le football tel qu’on le connait, la Kings League a toutefois des atouts majeurs qui lui permettent de faire mieux que la Ligue 1, notamment en ce qui concerne la diffusion des matchs. À DAZN d'en prendre de la graine ?

En pleine crise des droits télévisuels, le football français cherche désespérément des solutions pour mieux valoriser son produit. Aujourd’hui, DAZN ne compte que 400 000 abonnés si l’on en croit les propos de Joseph Oughourlian captés lors d’une réunion avec la LFP. Un total qu’on peut facilement considérer comme étant extrêmement faible puisque avant le géant britannique, Prime Video avait rassemblé 1,3 million d’abonnés, sachant que Canal+ en avait 3 millions. Dans un autre type de football, qui se joue à 7, les chiffres sont vertigineux. En effet, la Kings League initiée par Gérard Piqué rassemble de plus en plus de spectateurs, au point de cumuler 500 000 spectateurs en France lors d’un match de l’équipe française en 2024, tout cela gratuitement évidemment. Pour Djamel Agaoua, l'entrepreneur français bras droit de Gerard Piqué, la Kings League est le meilleur produit pour faire revenir les gens vers le foot.

« Nous, on produit un spectacle différent »

Interrogé sur une possible comparaison avec DAZN, l'homme d'affaires reste modeste. « Je ne crois pas qu’on est un concurrent du foot à onze. Je crois plutôt qu’on est une magnifique opportunité pour le football professionnel. En fait, la Kings League c’est le meilleur produit marketing pour réattirer les fans vers le foot. Notre audience est jeune. Elle a un certain nombre de caractéristiques qu’il faut prendre en compte, comme le fait qu’elle consomme 90% de ses contenus sur portable. Ça, notre produit leur propose. Non seulement les streamers commentent et parlent avec le tchat, mais notre sport a aussi des règles issues du jeu vidéo, pour qu’il se passe toujours quelque chose, avec des rebondissements. Ici, on adore le foot et on respecte le foot. On n’a pas les joueurs pour concurrencer ce sport, ici on joue avec des joueurs amateurs. Nous, on produit un spectacle différent », a déclaré Djamel Agaoua dans un entretien accordé à Ouest-France.

À l'heure où DAZN menace de lâcher la Ligue 1 dès la fin de la saison, il ne fait aucun doute qu'une solution doit rapidement être trouvée dans l'intérêt de notre bon vieux Championnat de France. Peut-être se basera-t-elle sur ce que réalise la Kings League, qui arrive à ramener le jeune public devant les écrans pour des matchs de football d'une qualité parfois très moyenne.