TV ‍: Pierre Ménès enterre DAZN

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

D'après RMC, DAZN pourrait abandonner la diffusion des matchs de Ligue 1 dès la fin de saison. Ancien de Canal+, Pierre Ménès estime que la perte ne sera pas énorme pour les clubs tant la chaîne est médiocre.

Éloigné des plateaux de télé depuis quelques années, Pierre Ménès continue à faire ses analyses sur le football via sa chaîne Youtube. L'ancien membre du Canal Football Club a toujours dit qu'il refusait de regarder illégalement DAZN et l'été dernier, il a donc décidé de s'abonner au diffuseur de la Ligue 1 au moment où il n'y avait aucune ristourne sur le prix des abonnements. Estimant s'être fait « pigeonner », Pierre Ménès n'a donc aucun scrupule à s'en prendre à la chaîne DAZN, dont RMC a annoncé ce mercredi qu'elle pourrait négocier avec la Ligue de Football Professionnel la fin de son contrat en fin de saison. Pour l'ancien journaliste, il n'y aura aucune larme si l'actuel diffuseur de la Ligue 1 affiche un écran noir à la fin du championnat.

DAZN ne plait pas à Pierre Ménès

DAZN menace la Ligue 1 d'un écran noir ! https://t.co/vG3hSu9NwM — Foot01.com (@Foot01_com) April 2, 2025

S'il a regretté amèrement la fin de C8, Pierre Ménès n'en fera pas de même avec DAZN dont il estime que la qualité éditoriale est très médiocre. « Les mecs prennent l'antenne 10 minutes avant le coup d'envoi et la rendent un quart d'heure après le coup de sifflet final. Si tu veux faire une vraie chaîne, tu fais des reportages, tu fais des magazines, tu investis de l'argent et peut-être que là, tu pourras râler si les clubs ne jouent pas le jeu, mais là, les clubs, ils ne sont pas cons, ils voient bien que personne ne regarde DAZN. Alors pourquoi ils iraient s'emmerder à ouvrir leurs portes pour montrer des choses que finalement personne ne va regarder, si ce n'est pour être repris sur les réseaux sociaux.

Aujourd'hui, on en arrive au fait qu'on est à un an de diffusion de DAZN et qu'on est dans une impasse et que bien sûr va se poser la question dès la saison prochaine de savoir si DAZN va continuer ou pas. Je pense très sincèrement que les gens de DAZN se délesteraient bien volontiers de ce fardeau à 375 millions d'euros et je ne suis pas convaincu que les présidents de la Ligue aient envie de continuer avec eux », fait remarquer Pierre Ménès, qui se demande tout de même comment Vincent Labrune va se sortir de ce bourbier qu'est devenu le dossier des droits de diffusion de la Ligue 1.