BeIN Sports et DAZN se font la guerre pour OM-PSG

Ligue 1.

Par Corentin Facy

Le feuilleton des droits TV de la Ligue 1 n’est pas encore terminé puisque BeIN Sports et DAZN doivent maintenant s’entendre sur les affiches que chacun va diffuser et pour l’instant, l’heure est aux désaccords.

Ce week-end, un accord global a été trouvé pour la diffusion de la Ligue 1 avec DAZN et BeIn Sports, lesquels vont respectivement payer 400 et 100 millions d’euros à la LFP. Le « Netflix du sport », déjà implanté en Italie, en Espagne et en Allemagne, va diffuser huit matchs par journée tandis que la chaîne qatarie, qui a fait une offre sur le gong, se chargera de retransmettre un match par journée. La question est maintenant de savoir quel diffuseur va diffuser quel match et c’est précisément sur ce point que des négociations sont actuellement en cours entre DAZN et BeIn Sports.

Initialement, le match récupéré par BeIn devait être la meilleure affiche ou le deuxième choix une semaine sur deux… mais sans les 10 meilleures affiches de la saison, réservées à DAZN. C’est sur ce point que des négociations se portent ces dernières heures, comme rapporté dans L’Equipe ce jour. Le quotidien national dévoile que la chaîne dont Nasser Al-Khelaïfi est le président souhaite disposer de 5 des 10 meilleures affiches de la saison. « Le diffuseur franco-qatarien veut surtout être certain de pouvoir notamment diffuser le Classique (OM-PSG ou PSG-OM), car avec le système actuel, si le hasard fait mal les choses, celui qui a le choix 2 lorsque ces deux affiches sont programmées pourrait en être privé » indique le journaliste Etienne Moatti, qui précise que des discussions se tiennent en ce moment entre BeIN Sports et DAZN pour voir si un accord peut être trouvé.

Le flou toujours épais à 3 semaines de la reprise

Un problème de plus dans ce feuilleton des droits TV, qui empêche pour l’instant toute signature de contrat. Après tout, il n’y a pas urgence, la Ligue 1 ne reprend que dans trois semaines... Sans compter que le flou est toujours plus épais sur la diffusion du championnat et notamment sur le prix et la distribution de DAZN, qui attend sans doute que cette guerre des affiches soit réglée avant de communiquer auprès des consommateurs. Ces derniers jours, un prix compris entre 30 et 40 euros a été évoqué avec une possibilité que Canal+ revienne dans la bataille pour proposer à ses abonnés un package DAZN + BeIN Sports dans son offre sport. Ce qui règlerait le problème d'un grand nombre de suiveurs de la Ligue 1.