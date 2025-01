Canal+ a changé sa vie, Samir Nasri n'en revient pas

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Recruté par Canal+ pour les soirées Ligue des champions notamment, Samir Nasri est devenu l'un des consultants préférés de la chaîne cryptée. Cette opportunité a même permis à l'ancien marseillais de redorer son image.

Il est le symbole d'une génération 1987 prometteuse mais frustrante finalement. Certes Samir Nasri est respecté en Premier League, mais son parcours en Equipe de France est un gâchis comme Hatem Ben Arfa ou Jérémy Menez. L'histoire avec les Bleus s'est d'ailleurs mal terminée avec sa mise à l'écart après le barrage aller entre l'Ukraine et la France pour aller au mondial 2014. Nasri n'a jamais vu le Brésil et sa compagne de l'époque l'avait mal pris, insultant Didier Deschamps sur les réseaux sociaux. De quoi ternir un peu plus son image, déjà dégradée par plusieurs conflits durant sa carrière.

Nasri a gagné le respect des Français

Il a rapidement symbolisé le joueur arrogant et déconnecté du public français. Une image qui lui a collé à la peau jusqu'à sa venue sur Canal+ en 2021. Depuis, ses analyses sont écoutées, son franc-parler apprécié et sa cote remonte dans l'opinion publique. « Aujourd'hui, je ressens l'amour des gens. Dans la rue, on me dit : « J'adore ta façon de parler de foot, tu es souriant en vérité, t'es super sympa ! » C'est le seul regret de toute ma carrière : ne pas avoir appréhendé les médias en souriant, en répondant davantage aux interviews, en donnant plus. J'aurais aimé renvoyer ma vraie image et comprendre qu'à travers eux, je parlais au public », a t-il confié en interview à L'Equipe.

Consultant de Canal+ depuis 2021 lors des soirées Ligue des champions, l'ancien international Samir Nasri savoure sa nouvelle cote de popularité et regrette de ne pas avoir mieux appréhendé les médias lorsqu'il était joueur

➡️ https://t.co/pj6XlyWfsg pic.twitter.com/FznkXRMgVx — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 17, 2025

L'idylle avec la télévision se poursuit même avec l'arrivée de Bertrand Latour. Malgré des avis divergents sur les sujets traités, les deux hommes sont beaucoup plus complices qu'il n'y paraît. « C'est bien de ne pas avoir les mêmes visions, d'argumenter. Sur Bertrand, sur les réseaux, on me dit : « Détruis-le ! » (rires) Mais c'est mon pote, et avant même son arrivée à Canal... Bertrand, contrairement à d'autres, n'est pas fermé, il peut entendre un raisonnement qui n'est pas le sien », a avoué Nasri au quotidien sportif. Nasri, Latour et Canal+, une équipe du tonnerre ou presque. Si elle assure une belle après-carrière au milieu de terrain, elle ne fait pas encore grimper les audiences du Canal Football Club.