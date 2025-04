DAZN et la Ligue 1, huit jours avant le clash final ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Face à la demande déposée par DAZN devant la justice, un délai supplémentaire a été donné au diffuseur de la Ligue 1 et à la LFP pour trouver un terrain d'entente. Sinon, dans une semaine, ce sera la guerre.

Tandis que RMC affirme que DAZN envisage de stopper son contrat avec la Ligue de Football Professionnel dès la fin de l'actuelle saison, même si pour cela, il lui faudra trouver un accord financier avec les clubs de Ligue 1, L'Equipe révèle que le tribunal de commerce de Paris a donné un délai supplémentaire aux deux camps pour s'entendre concernant une demande de dédommagement émis par DAZN. Alors que dans un premier temps, le diffuseur et la LFP devaient tenter de trouver une solution pour s'entendre avant le 1er mars, le délai pour cette médiation a été repoussé au 10 avril prochain, soit jeudi prochain. Estimant que le contrat signé l'été dernier avec Vincent Labrune ne l'avait pas été en toute connaissance de cause, parlant même de tromperie, DAZN exige que la Ligue de Football Professionnel lui verse 573 millions d'euros.

Pour l'instant, les deux parties ne cèdent rien, et ce délai supplémentaire semble pour l'instant vain, l'ambiance étant forcément très tendue et cela n'est pas fini. Car à la fin du mois, DAZN doit encore verser une partie des droits TV. Même si ce n'est pas la plus importante de la saison, les 18 clubs de Ligue 1 comptent dessus pour finir la saison et à ce jour le quotidien sportif confirme que du côté du diffuseur du Championnat de France n'a pas encore décidé s'il allait passer à la caisse. Une terrible menace de plus dans ce bras de fer qui dure depuis des mois et dont on a récemment vu qu'il donnait lieu à des débats enflammés entre les différents présidents des clubs de Ligue 1.

On imagine que les prochains jours vont être très tendus, car si aucun accord n'est trouvé au sujet des 573 millions d'euros réclamés par DAZN, alors c'est la justice qui devra trancher avec le risque que la LFP n'obtienne pas gain de cause face à la société anglaise, qui n'a toujours que 500.000 abonnés et dont le bilan financier va être désastreux après seulement un an d'un contrat qui prévoyait cinq saisons de Ligue 1.