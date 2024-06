Rennes ‍: François Pinault offre un stade de 45.000 places

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Le Stade Rennais ne sera pas européen la saison prochaine, mais le club breton veut être ambitieux. François Pinault, le propriétaire de Rennes, propose de financer la construction d'un nouveau stade de 45.000 places.

Avoir à sa tête l'un des hommes d'affaires les plus riches de la planète a des avantages, et cela tombe bien, c'est le cas du Stade Rennais. François Pinault est en plus un vrai amoureux du club, et de la Bretagne, et il ne laissera donc jamais tomber son équipe. Même si cette saison, son équipe n'a pas eu les résultats à la hauteur des attentes, finissant à une médiocre 10e place de Ligue 1 alors que l'équipe visait clairement une place européenne. Il n'empêche, le patron du groupe Kering souhaite toujours développer les structures du Stade Rennais et c'est pour cela qu'il a demandé à la mairie de la capitale bretonne de pouvoir construire son propre stade de 45.000 places et à ses frais. Mais du côté de la municipalité, on est toujours favorable à une augmentation de la capacité du Roazhon Park, même si cette fois, c'est le contribuable qui va payer.

Le stade payé par le propriétaire, Rennes peut grandir vite

Dans Ouest-France, le propriétaire du Stade Rennais en dit un peu plus sur son projet de nouveau stade. « On discute avec la Ville, avec la maire de Rennes, Nathalie Appéré. La question qui se pose c’est celle de l’augmentation de notre capacité d’accueil du public. Y parviendra-t-on par l’extension du stade actuel ou par la création d’un nouveau stade ? Entre rénover le stade existant ou en construire un neuf, la ville examine toutes les options, c’est normal. Nous, on dit que pour avoir un nombre de places suffisant, il faut un nouveau stade. Il se trouve qu’il y a une friche industrielle disponible, à La Barre-Thomas, où se trouvait la première usine Citroën, de l’autre côté de la rocade. On pourrait l’acquérir pour y construire un nouveau stade, de 45 000 places. L’architecte Jean Nouvel – c’est un ami – est prêt à se mobiliser sur ce projet. Ce nouvel investissement serait totalement financé par ma famille », explique François Pinault, dont la fortune est estimée à 31 milliards d'euros.