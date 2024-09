Vitinha à Madrid, le PSG sent la catastrophe

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Auteur d’une saison exceptionnelle en 2023-2024, Vitinha s’impose peu à peu comme l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste et les performances du milieu de terrain du PSG attirent logiquement des courtisans.

Homme clé de Luis Enrique depuis la prise de fonctions de l’entraîneur espagnol au Paris Saint-Germain il y a un an, Vitinha n’en fini plus d’impressionner. Le milieu de terrain portugais s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain du monde grâce à sa qualité technique nettement au-dessus de la moyenne et sa faculté d’être décisif avec ses frappes puissantes et précises. Parfois utilisé en tant que milieu relayeur, d’autres fois devant la défense, l’ancien joueur du FC Porto a élargi sa palette sous les ordres de Luis Enrique et à force de briller, Vitinha attire logiquement des courtisans.

À en croire les informations du site Defensa Central, un poids lourd est sur les rangs pour accueillir le milieu de terrain du Paris Saint-Germain l’été prochain… le Real Madrid. Le club merengue a perdu Toni Kroos il y a deux mois et a pris la décision de ne pas le remplacer lors du mercato. Un choix audacieux de la part de Florentino Pérez et de Carlo Ancelotti, qui pourraient le regretter dans la saison. Conscient qu’un tel joueur doit être remplacé à moyen terme, le Real Madrid va chercher un milieu de terrain au profil créatif et passeur pour l’été prochain et le nom de Vitinha a été évoqué au sein de la Casa Blanca.

Le Real Madrid très chaud sur Vitinha ?

Carlo Ancelotti apprécie grandement le profil de l’international portugais et l’estime totalement compatible avec ses milieux de terrain actuels, à savoir Tchouaméni, Camavinga, Bellingham ou encore Valverde. La question est maintenant de savoir si le Paris Saint-Germain sera vendeur et si oui, à quel prix alors que le club de la capitale n’avait pas hésité à payer 40 ME pour le recruter il y a deux au FC Porto.

A l’époque, ce prix semblait très élevé, mais aujourd’hui, la valeur marchande du natif de Vila Das Aves a doublé, si ce n’est plus. Au vu de son rendement, on imagine très mal le PSG s’en séparer et encore moins pour un prix modeste. Autant dire que si le Real Madrid veut recruter Vitinha, il faudra se montrer très convaincant car à première vue, la mission paraît difficile… pour ne pas dire totalement impossible.