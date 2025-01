PSG ‍: 75 millions pour Kvaratskhelia lundi prochain, Naples va céder

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a décidé de passer la seconde sur le marché des transferts ces dernières heures. Selon certains échos venant d'Italie, le club de la capitale n'est plus très loin d'obtenir la signature de Khvicha Kvaratskhelia.

Luis Enrique est très exigeant sur le mercato et ne veut pas recruter n'importe quel profil. L'Espagnol veut pouvoir disposer de joueurs faits pour ses principes de jeu. S'il y a bien un footballeur qu'aime l'ancien entraineur de l'AS Rome, c'est Khvicha Kvaratskhelia. L'été dernier, Luis Enrique voulait déjà obtenir la signature de l'international géorgien. En vain, car Naples demandait le prix fort, à savoir plus de 120 millions d'euros. Une somme jugée trop élevée par le PSG, qui a préféré attendre... cet hiver. En effet, le joueur napolitain se rapproche de plus en plus d'une arrivée en France. Son souhait est même de rejoindre le Paris Saint-Germain le plus rapidement possible. Cela tombe bien, la direction francilienne se démène pour avoir un accord avec Naples.

Kvaratskhelia au PSG, Naples sur le point d'accepter

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Khvicha Kvaratskhelia (@kvara7)

D'après les informations de Gianluca Di Marzio, une réunion importante aura lieu entre le PSG et Naples en tout début de semaine prochaine pour boucler le deal Kvaratskhelia. Le journaliste italien précise que Paris est disposé à offrir entre 70 et 75 millions d'euros pour recruter le Géorgien de 23 ans. A noter que la possibilité de voir Milan Skriniar inclus dans le deal en prêt est toujours possible et même fortement probable. Le Napoli, conscient que la vente de Kvaratskhelia au PSG est en bonne voie, a déjà en tête le nom de ses remplaçants. Di Marzio parle d'arrivées de Lorenzo Pellegrini (AS Rome) et Galeno (Porto). Encore un peu de patience donc pour voir le dénouement de tous ces dossiers. En tout cas, pour le PSG, pouvoir compter sur l'apport prochain d'un joueur comme Kvaratskhelia a de quoi en séduire plus d'un parmi les fans et observateurs dubitatifs sur le projet Luis Enrique.