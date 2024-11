Reims arnaqué par le PSG au mercato, la réalité est brutale

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'été dernier, le PSG faisait le choix de se séparer de Gabriel Moscardo en prêt. Le jeune milieu de terrain brésilien a rejoint le Stade de Reims pour démarrer son aventure en France.

Le PSG a tenté quelques paris récemment sur le marché des transferts. Et il ne peut pas y avoir que des réussites. Si Lucas Beraldo a très vite eu la confiance de Luis Enrique, avant de la perdre quelque peu, Gabriel Moscardo a lui été évincé du groupe pro du club de la capitale. L'été dernier, toutes les parties ont convenu qu'un prêt serait plus intéressant pour le milieu de terrain. Le Stade de Reims a misé sur lui, en espérant que l'histoire serait belle. Mais voilà, rien ne se passe comme prévu pour Gabriel Moscardo, qui n'a pas eu de temps de jeu avec le club champenois depuis le début de la saison. Forcément de quoi interloquer, que ce soit au niveau de sa forme physique ou de son réel niveau de jeu.

Moscardo, rien ne va

Ce lundi, le compte pro-PSG Djamel en a dit plus via son compte X sur la situation autour du joueur brésilien de 19 ans : « Compliqué son début de saison hein… On ne l’a toujours pas vu jouer la moindre minute avec Reims alors qu’il est dispo pourtant ». Pour rappel, Moscardo aura coûté près de 20 millions au PSG il y a près d'un an. Le joueur a dû subir une opération importante au pied et n'est pas arrivé dans la capitale dans le meilleur de sa forme. Comme dit plus haut, Luis Enrique n'a pas voulu lui faire confiance, sans doute après l'avoir vu aux entrainements, en manque cruel de rythme. Si la situation devait continuer, une aventure en Europe s'assombrirait de plus en plus pour Gabriel Moscardo. A lui de renverser la tendance, puisqu'il n'est apparemment pas blessé. Le week-end prochain, le Stade de Reims sera sur la pelouse du Havre en Ligue 1. Un déplacement important qui lancera peut-être l'aventure française de Moscardo. Mais rien n'est sûr le concernant.