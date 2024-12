PSG ‍: Skriniar fait rêver onze clubs, c'est fou

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Simple remplaçant dans les plans de Luis Enrique, Milan Skriniar ne se contente pas de sa situation au Paris Saint-Germain. Le défenseur central devrait partir cet hiver et choisir parmi les onze clubs prêts à miser sur son transfert en janvier.

Contrairement à Randal Kolo Muani, Milan Skriniar a au moins la chance d’apparaître dans les groupes convoqués par Luis Enrique. Mais c’est peut-être la seule différence par rapport à l’attaquant français. Le défenseur central a lui aussi du mal à disputer les matchs du Paris Saint-Germain. Cette saison, le Slovaque n’a été aligné qu’à cinq reprises, et jamais en Ligue des Champions, pour un total de quatre titularisations. Son statut de doublure du capitaine Marquinhos ne faisait aucun doute en début d’exercice. Mais Milan Skriniar s’attendait probablement à un temps de jeu supérieur.

PSG : Skriniar joue avec les nerfs de Luis Campos https://t.co/BV0MXxj0ai — Foot01.com (@Foot01_com) December 26, 2024

La preuve, l’ancien joueur de l’Inter Milan a décidé de claquer la porte cet hiver. Le Paris Saint-Germain ne tardera pas à finaliser son départ étant donné le nombre impressionnant de clubs intéressés. Depuis quelques jours, le défenseur central sous contrat jusqu’en 2028 est annoncé proche de Galatasaray. Mais le site de CaughtOffside voit onze autres destinations possibles pour Milan Skriniar ! L’indésirable du Paris Saint-Germain a notamment la cote en Angleterre où Newcastle, Tottenham, Arsenal et Aston Villa sont intéressés par son profil. Tout comme Naples et la Roma en Italie, ainsi que les Allemands du Bayern Munich et du Bayer Leverkusen.

Le prix fixé par le PSG

Mais ce n’est pas tout. En plus d’Al-Nassr en Arabie Saoudite, Milan Skriniar a l’opportunité de rejoindre un géant de Liga puisque l’Atlético et le Real Madrid feraient également partie de ses admirateurs. De quoi envisager un rebond intéressant pour l’international slovaque, et une jolie vente pour le Paris Saint-Germain. Toujours d’après la même source, le club francilien réclamerait 35 millions d’euros pour son joueur arrivé libre en 2023.