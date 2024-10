PSG ‍: Skriniar à la Juventus, sacré coup de clim

Pas considéré comme un joueur ayant un avenir dans le projet de Luis Enrique au Paris Saint-Germain, Milan Skriniar est convoité par la Juventus dans un championnat qu’il connaît bien. L’opération est néanmoins difficile à concrétiser pour la Vieille Dame.

Malgré la volonté de se séparer de lui lors du dernier mercato estival, Milan Skriniar est toujours un joueur du Paris Saint-Germain. Peu utilisé par Luis Enrique qui n’est pas un fan de son profil (trois rencontres disputées sur neuf possibles en Ligue 1 depuis le début de la saison), le défenseur slovaque a formulé sa volonté de rester au PSG, lui qui avait signé l’an dernier un contrat jusqu’en 2028. En dépit de la grave blessure de Lucas Hernandez en mai, l’ancien de l’Inter Milan ne bénéficie pas de beaucoup plus de temps de jeu, d’autant que Willian Pacho est arrivé cet été et s’est installé comme un titulaire indiscutable aux côtés de Marquinhos. Ainsi, plusieurs clubs surveillent sa situation pour cet hiver, notamment la Juventus Turin selon les informations de la Gazzetta Dello Sport.

