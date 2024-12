PSG ‍: Luis Enrique demande pardon à ses joueurs

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Très critiqué pour son management, Luis Enrique a fait un pas vers ses hommes. Les joueurs du Paris Saint-Germain, dont les entourages respectifs se plaignent dans les médias, ont vu l’Espagnol faire son mea-culpa devant le groupe. Une initiative très appréciée en interne.

On assisterait presque à un véritable règlement de comptes. Depuis quelques jours, Luis Enrique subit de sévères critiques. Les médias ne sont plus les seuls à cibler l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Manifestement, l’Espagnol ne fait pas du tout l’unanimité au sein de son propre vestiaire. Personne n’a évidemment parlé de manière ouverte. Mais les entourages de certains joueurs ne se gênent pas pour souligner les mauvais choix et le management trop rigide du technicien.

PSG : Après Dembélé, Barcola va au clash avec Luis Enrique ! https://t.co/Kuw2fRPwlv — Foot01.com (@Foot01_com) December 1, 2024

Luis Enrique a beau afficher un certain désintérêt pour la presse. Il n’empêche que l’ancien coach du FC Barcelone a pris connaissance de toutes ces critiques qui ne le laissent pas insensible. Il faut dire que certains commentaires viennent de cadres comme Gianluigi Donnarumma ou encore Ousmane Dembélé. Luis Enrique a donc senti le besoin de réagir. Selon les informations de RMC, l’entraîneur parisien, qui s’est entendu avec ses dirigeants pour adopter un discours plus positif, a fait son mea-culpa devant ses hommes en marge de l’entraînement mardi.

Le vestiaire uni avant Salzbourg

L’Asturien s’est engagé à calmer le jeu tout en réclamant la même chose à ses joueurs. Luis Enrique s’est dit prêt à se montrer moins rigoureux pour éviter d’augmenter encore un peu plus la frustration de certains éléments du groupe. Connaissant le personnage et son ego, il s’agit là d’un gros effort. D’ailleurs, le vestiaire a apprécié l’initiative et souhaite maintenant s’unir dans un climat positif avec un match capital en ligne de mire, à savoir le déplacement à Salzbourg lors de la sixième journée de la Ligue des Champions mardi prochain.