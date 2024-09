PSG ‍: Le vestiaire a voté, le boss reste le boss

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Luis Enrique a demandé à ses joueurs de se mouiller pour élire leur nouveau capitaine. Marquinhos conserve son brassard.

C’était une question revenue sur le devant de la scène principalement la saison dernière, quand Kylian Mbappé pouvait prétendre à cette fonction au sein du PSG. Mais Marquinhos avait conservé le brassard de capitaine en raison de son ancienneté et de sa faculté aussi à ne pas faire de vagues. Garant de la défense parisienne, le Brésilien est désormais un cadre du club de la capitale, mais cela ne l’a pas empêché de voir Luis Enrique demander à nouveau à son vestiaire, au retour de la trêve internationale, quel était l’homme le plus à même de porter le brassard cette saison. Selon L’Equipe et le Parisien, le résultat a été immédiat et sans surprise, et a vu Marquinhos conserver cette fonction avec donc l’appui et la légitimité du vestiaire.

Marquinhos conserve le brassard

Le Brésilien sera donc le capitaine du PSG, et il sera remplacé en fonction du turnover ou des absents par trois joueurs : Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Presnel Kimpembe. Luis Enrique avait laissé entendre il y a quelques semaines que cela devait rester dans cet ordre des choses. « Ce n'est pas moi qui choisis le capitaine, ce sont les joueurs qui doivent le choisir. Quand on sera à la fin du mercato, ce seront les joueurs qui choisiront. Il n'y aura pas beaucoup de changements je pense car Kimpembe et Marquinhos sont encore là, mais ce sont les joueurs qui décident », avait livré l’entraîneur espagnol, qui avait vu juste en ce qui concerne la stabilité des cadres au sein du PSG, même si Kylian Mbappé, qui était vice-capitaine l’an dernier, n’est plus dans l’effectif.