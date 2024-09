PSG ‍: Le Real Madrid trahi, Mbappé a remis ça

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Malgré l’accord oral avec le président Nasser Al-Khelaïfi, Kylian Mbappé réclame le paiement de ses salaires et de ses primes. Le Paris Saint-Germain se sent trahi par l’attaquant français, tout comme le Real Madrid en 2022.

L’affaire entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé n’est pas terminée. Ce jeudi, la commission juridique de la Ligue de Football Professionnel s’est prononcée en faveur de l'international français. L’ancien Parisien, qui avait simplement passé un accord oral avec le président Nasser Al-Khelaïfi l’été dernier pour compenser son départ libre, réclame finalement les 55 millions d’euros qui correspondent aux salaires et aux primes non versés par le club francilien. Rien de plus normal pour le journaliste Romain Beddouk, surpris de voir le Paris Saint-Germain forcer la star du Real Madrid à poursuivre sa démarche aux Prud’hommes.

« Le PSG est en tort complet, a estimé le chroniqueur de France Bleu. On peut discuter de la parole de Mbappé, de son rapport au PSG même, lui qui a toujours parlé de son amour pour le club de sa ville… Mais si le PSG et son président se sont fait berner, le PSG et son président doivent assumer. Bien sûr que le PSG doit payer Mbappé. Quand on fait preuve d’incompétence, et sur ce dossier c’était de l'incompétence de croire qu’un accord oral suffisait de la part d’un joueur qui avait montré par le passé que sa parole pouvait être mise en doute (il avait promis au Real Madrid qu’il signerait là-bas en 2022 par exemple). Bah on fait preuve d’incompétence, on paye. »

La mauvaise gestion de Mbappé

Ce n’est pas l’intention de la direction qui, dans son communiqué, rappelle que Kylian Mbappé a « bénéficié d'avantages sans précédent de la part du club pendant 7 ans à Paris ». « Et là on a toute la vérité sur la gestion catastrophique du PSG dans ce dossier Mbappé. Pendant trop longtemps le club a beaucoup trop donné à un seul joueur, à une seule personne. Beaucoup trop d’argent, beaucoup trop de pouvoirs, beaucoup trop d’avantages comme le dit le communiqué. Donc voilà le PSG veut maintenant que l’affaire aille aux Prud’hommes pour essayer de gagner la bataille d’image face à Mbappé », a ajouté Romain Beddouk, impatient d’en finir avec cette affaire pour se concentrer sur la saison des Parisiens.