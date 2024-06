PSG ‍: Le Qatar répond brutalement au clan Mbappé

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Le Paris Saint-Germain a vu Kylian Mbappé partir libre après sept saisons passées dans la capitale mais la guerre continue entre les deux parties. Le PSG est sorti du silence au sujet de l’argent réclamé par la star de l’Equipe de France.

Il s’agit de l’une des informations footballistiques les plus attendues de cette année 2024. Après sept années de bons et loyaux services au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a fini par quitter son cocon et quelques jours après avoir annoncé son départ dans une vidéo de plusieurs minutes sur ses réseaux sociaux, le Real Madrid a confirmé ce que tout le monde savait, à savoir une arrivée du natif de Paris chez les Merengue. Seulement, alors que Mbappé est encore sous contrat avec le PSG pendant encore quelques jours, une guerre entre le club et le joueur est entamée. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG réclame en effet 100 millions d’euros qui correspondent à des primes et des salaires non versés depuis le mois d’avril. Le PSG est revenu sur cet épisode pour Blast, chargé de l’enquête concernant le désamour entre les deux parties.

Pour le PSG, Mbappé n’a pas tenu ses promesses

INFO BLAST Comment au PSG, on a fait pression sur Mbappé avec sa vie privée



Blast a enquêté sur cette relation tumultueuse où la crainte de révélations sur sa vie privée a accéléré la rupture et attisé les rancœurs.



Par @xavmon et @Romain_Molina.https://t.co/JiptwbQWZT — BLAST, Le souffle de l'info (@blast_france) June 25, 2024

Le club de la capitale avait prolongé sa star en 2022 de deux années supplémentaires avec une autre année en option. Mbappé, qui a vécu une saison particulière après avoir été mis au placard en début de saison, avait décidé depuis plusieurs mois de ne pas renouveler cette saison optionnelle. Le PSG s’est défendu de ne pas avoir versé cette somme conséquente à son futur ex joueur en rejetant la faute sur l’ancien monégasque : «Le club l’a soutenu comme aucun autre joueur dans son histoire en investissant des centaines de millions d’euros. Le joueur s’était engagé à protéger le club pour l’avenir lors de son départ, en donnant l’assurance qu’il ne partirait pas dans le cadre d’un transfert gratuit, ce à quoi se rapportent certaines retenues récentes», explique le club.

Dans sa vidéo d’adieu, Mbappé avait eu un mot de remerciement pour tous les salariés du PSG à l’exception du président Nasser Al-Khelaïfi avec qui les relations se sont nettement dégradées. En attendant une éventuelle guerre sur le terrain en Ligue des Champions avec le Real Madrid, ce sont dans les médias que les différentes parties règlent leurs différends.