PSG ‍: Le partenaire du Qatar exige le départ du Parc

Par Corentin Facy

Le départ du Parc des Princes ne fait aucun doute dans l’esprit des dirigeants du PSG et notamment de l’Emir du Qatar. De plus, l’actionnaire minoritaire du club Arctos est lui aussi très favorable à la construction d’un nouveau stade. La mauvaise nouvelle se confirme pour les supporters.

Il ne fait plus aucun doute que le Paris Saint-Germain va quitter le Parc des Princes dans les années à venir. Les amoureux du club de la capitale ne veulent pas y croire, mais le Qatar a fait un choix qui semble définitif et qui n’est plus lié à l’identité du Maire de la ville. Nasser Al-Khelaïfi l’a répété plusieurs fois, le champion de France en titre veut avoir un stade plus grand et qui lui appartient. Deux choses qui sont difficiles à concilier au Parc des Princes, même si des travaux avaient été envisagés pour agrandir l’enceinte actuelle du PSG.

PSG : Le Qatar met 1 milliard, l'incroyable nouveau stade https://t.co/jeInNkkPgl — Foot01.com (@Foot01_com) January 2, 2025

Mais dans ce dossier, RMC nous apprend que le Qatar n’est pas seul à pousser pour la construction d’un nouveau stade. En effet, la radio révèle qu’Arctos, nouvel actionnaire minoritaire du Paris Saint-Germain, pousse également en interne pour que le club quitte le Parc des Princes et déménage dans un stade flambant neuf. « Arctos a été un partenaire fantastique et sera très important à tous les niveaux aux États-Unis dans les années à venir : la Coupe du monde des clubs 2025, la Coupe du monde 2026, de nouveaux partenaires américains et le nouveau stade » confie à Arthur Perrot une source au club.

Arctos favorable à la construction d'un stade

Implanté sur le marché du foot mondial, Arctos souhaite se développer davantage et déborde d’ambitions avec le rachat possible d’un club tel que Braga à venir et donc l’ambition ultime de construire avec le Qatar le futur stade du Paris Saint-Germain. Une mauvaise nouvelle donc pour les supporters des Bleu et Rouge, pour qui un départ du Parc des Princes semble de plus en plus inéluctable. Il reste maintenant à voir quand ce départ interviendra alors qu’en milieu de semaine, Le Parisien révélait les détails du projet colossal du PSG. Un stade ultra-moderne pouvant accueillir jusqu’à 90.000 spectateurs avec des loges VIP en masse, des hôtels ou encore des restaurants intégrés. Des prestations haut de gamme que ne peut pas proposer le Parc des Princes à l’heure actuelle.