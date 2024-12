Le maillot 2025 du PSG dévoile, les goûts et les couleurs…

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le futur maillot du PSG a fuité et cela a le don de provoquer des réactions immédiates et sans pitié.

Comme tout grand club qui se respecte, le PSG sort des nouveaux maillots à plusieurs reprises au cours d’une saison. Il y a le maillot domicile, le maillot extérieur, le maillot third souvent utilisé en Coupe d’Europe, et le maillot fourth, qui épouse en général une tendance plus sportwear et à la mode. C’est en général quitte ou double avec ce genre d’opération, où les vrais supporters ont du mal à retrouver les couleurs et les rappels de leur propre club. Et mardi soir, le compte bien informé La Source Parisienne dévoile ainsi le 4e maillot du PSG qui pourra être utilisé à partir de janvier 2025. Un maillot créé avec le partenariat de l’équipementier Jordan, affilié à Nike bien évidemment. Le maillot est tout bleu, d’un bleu inhabituel pour Paris, et qui se rapproche plus de Chelsea ou de Leicester, que du champion de France. A cela s’ajoute des ailes dessinées sur les épaules et qui rappellent le design de certains équipements de la marque de Michael Jordan.

🚨INFO LA SOURCE | Voici en exclusivité le futur maillot PSG X Jordan Fourth dans sa version définitive qui sortira fin janvier 2025. Ce sont bien les ailes Jordan qui s’affichent sur les épaules PSG #JORDAN pic.twitter.com/AuszdXN154 — La Source Parisienne (@lasource75006) December 17, 2024

Les premiers retours sont plutôt négatifs, et il faut scroller bien bas pour trouver des personnes qui sont séduites et envisagent de l’acheter. Pour le reste, entre un bleu qui se rapproche plus de celui de l’OM pour certains, et des commentaires lapidaires de type « moche », « immonde », « une horreur » et « horrible », les avis ne sont pas très engageants.