PSG ‍: Le Qatar met 1 milliard, l'incroyable nouveau stade

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG va claquer la porte du Parc des Princes, et le déclencheur officiel sera donné en 2025. Nasser Al-Khelaïfi a déjà des éléments pour son futur projet, et c'est assez énorme.

2025 va être une année révolutionnaire dans l’histoire du PSG, puisque Nasser Al-Khelaïfi a bien l’intention de lancer l’opération du premier changement de stade de l’histoire du club de la capitale. En effet, le président qatari l’assure, il ne bluffe plus dans son désir de quitter le Parc des Princes. Un stade qu’il avoue adorer, et à l’architecture et la résonance uniques au monde, mais devenu trop petit pour le développement du PSG. Le champion de France prend du retard sur ce qui se fait de mieux en Europe, de Turin à Munich, en passant par Manchester et les grands clubs espagnols, tous ont changé radicalement leur stade ces dernières années. Ce n’est pas possible dans la capitale française, ou Anne Hidalgo et le conseil de Paris s’opposent à la vente du stade de la Porte d’Auteuil, considéré comme un bien sacré, comme un monument.

Un stade allant jusqu'à 90.000 places

Le calendrier du mois de janvier ! 🗓️



Présenté par @QNBGroup 🤝 pic.twitter.com/dFW8h2imGe — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 1, 2025

Devant cette impasse, le président du PSG a pris une décision forte, celle de ne pas attendre un éventuel changement de majorité aux élections municipales de 2026, et donc de se lancer sur un nouveau projet. Le lieu définitif n’est pas encore trouvé, mais Nasser Al-Khelaïfi a déjà des projets sous le coude, et selon Le Parisien, il est totalement charmé par ce que les architectes lui proposent. Il s’agit de stades de 50.000 à 90.000 places, dont la capacité peut parfois être modulable, avec surtout l’ambition énorme d’en faire un véritable lieu de destination pour les touristes et les supporters. Outre l'enceinte ultramoderne avec pelouse dernier cri, loges VIP en masse et hôtel ainsi que restaurants intégrés, on pourra retrouver autour de cette enceinte un centre commercial, des boutiques, des bureaux, des restaurants et même un centre médical ainsi qu’un stade plus petit pour l’équipe féminine. Des projets qui dépassent au total le milliard d’euros en dépenses, signe que le Qatar a envie de miser très gros sur l’avenir du PSG et son futur stade.

Le choix déterminant sera celui du site, et pour le moment, aucun ne tient vraiment la corde car tous les critères ne sont pas remplis. Mais selon le quotidien francilien, c’est dans cette année 2025 que les décisions principales seront prises, à savoir le lieu du futur stade et le projet choisi. Le grand chamboulement sera alors en marche, et même si ce projet peut mettre cinq à sept ans à voir le jour, il sera alors inéluctablement parti pour une révolution au coeur même du PSG.