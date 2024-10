PSG ‍: Le Parc ne fait plus le plein, l'effet star est terminé

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

De nombreux observateurs ont remarqué une augmentation des sièges vides au Parc des Princes cette saison. Le PSG 2024-2025 sans grosse star fait-il fuir les spectateurs ?

Cet été, le PSG a du opérer un virage à 180 degrés dans sa politique sportive. Fini l'achat d'une grande star mondiale, le club parisien mise sur le projet de Luis Enrique avec un collectif jeune et talentueux. Un pari contraint par le départ libre de Kylian Mbappé autour duquel le PSG avait construit son effectif. Sans le capitaine des Bleus, Neymar ou Lionel Messi, ce nouveau PSG séduit les journalistes par son état d'esprit. On ne peut pas en dire autant chez tous les spectateurs du Parc des Princes. Il semble y avoir plus de sièges vides dans l'enceinte parisienne que la saison passée. Un désamour qui n'est pas fantasmé.

On ne s'arrache plus les billets au Parc

L'impression visuelle est confirmée par France Bleu Paris. Même si le PSG nie observer une différence d'engouement avec les saisons précédentes, les billets pour le Parc des Princes trouvent plus difficilement preneur. La radio publique relate les témoignages de plusieurs abonnés parisiens qui revendent leur place sur certains matchs. Ils peinent fortement à trouver des acheteurs les soirs de matchs. Si le prix pratiqué par certaines plateformes est pointé du doigt (130 euros pour PSG-Strasbourg par exemple), le manque d'attrait pour le PSG 2024-2025 est aussi particulièrement visible.

PSG : le Parc des Princes fait-il vraiment le plein cette saison ? #PSGRCSA #Fbsport https://t.co/hE4Y2P5a84 — France Bleu Paris (@francebleuparis) October 18, 2024

« Le nouveau projet sportif, que j'apprécie, est à base de moins de stars et plus de jeunes en devenir. Il y a donc moins de « touristes foot ». Moi, je les vois bien ces trous dans le stade avec des sièges vides sur les matchs de début de saison. Et puis il y a ces prix sur TicketPlace qui sont hors sol par rapport à ce que le PSG propose. Ça fait comme DAZN qui propose un abonnement trop cher par rapport au produit qu'il propose. Et bien une place au Parc des Princes, c'est la même chose : tu n'as plus les stars qui vont avec le prix de ton ticket », résume Aurélien abonné au Parc depuis trois ans. Une donnée à prendre en compte pour le PSG alors qu'un déménagement en banlieue dans un stade plus grand est envisagé pour les prochaines années.