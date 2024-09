PSG ‍: Daniel Riolo achève Luis Enrique le « ‍mytho ‍»

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très critique à l’encontre de Luis Enrique l’an passé, Daniel Riolo s’était calmé au sujet de l’entraîneur du PSG ces dernières semaines. Mais l’interview du coach espagnol à Movistar a remis une pièce dans la machine.

Malgré sa faible appétence pour les conférences de presse et les journalistes en général, Luis Enrique a accordé un entretien long format à la chaîne espagnole Movistar. Dans cette interview qui se présente sous la forme d’un documentaire, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a lâché quelques punchlines qui ne manquent pas de faire réagir. Sur Kylian Mbappé, « un joueur et un homme formidable » bien qu’il soit actuellement en bataille juridique avec le PSG mais également sur les médias.

Dans une phrase choc, l’ancien sélectionneur de l’Espagne avoue sans mal qu’il adorerait être exempté de conférences de presse et d’obligations médiatiques, à tel point qu’il serait prêt à diminuer son salaire de 25 % pour cela. Un mépris pour les journalistes qui a profondément dérangé Daniel Riolo, lequel s’est révolté sur les ondes de RMC après les propos tenus par l’entraîneur du Paris Saint-Germain, qu’il considère comme « gênant » et « mytho ».

« Ce qui est très gênant chez lui, c’est que c’est un mytho. Si ce n’était pas un menteur, ce ne serait pas gênant. Il aurait sa personnalité comme Mourinho et tous ces mecs forts en gueule qui restent attachants car ils ont ce truc qui fait que tu les surkiffe. Mourinho, tu avais toujours le sentiment qu’il était sincère quand il avait un truc à dire. Luis Enrique, c’est un mytho. Quand il te dit que les journalistes le dérangent, pourquoi alors il fait un doc avec Movistar, les médias ne lui sont donc pas totalement étrangers, du moment qu’il peut les contrôler. Déjà, ça me paraît bizarre » a commenté l’éditorialiste de l’After Foot, avant de conclure au sujet de l’ancien entraîneur du FC Barcelone.

Luis Enrique, un problème avec les journalistes français ?

« Ensuite, il fait un doc où il affiche une sorte de liberté, mais ce n’est pas le cas parce que le PSG a regardé le doc et a fait enlever quelques passages mais ça, personne ne le dira. Le Paris SG a fait enlever des passages sur les journalistes français car ce qui emmerde Luis Enrique, ce sont les journalistes français qui sont visiblement tous trop nuls pour lui à ses yeux. Il n’est pas capable d’aller au bout de son idée » regrette Daniel Riolo, lequel s’était calmé sur Luis Enrique depuis le début de la saison, après avoir fait une fixette sur le coach espagnol l’an passé. A lâcher trop de punchlines et à critiquer de cette façon les journalistes et les médias, le natif de Gijon s’est de nouveau attiré les foudres de Daniel Riolo.