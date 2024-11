PSG ‍: 12 millions, le cadeau de Noël de Campos

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Le Paris Saint-Germain est toujours à l’affût de la moindre opportunité sur le marché des transferts. Le club de la capitale travaille déjà sur de potentielles futures arrivées au mercato d’hiver. Une offre pour une jeune révélation belge a été transmise.

Le début de saison du Paris Saint-Germain est mitigé. Leader en Ligue 1 et toujours invaincu en Championnat, le club de la capitale éprouve cependant plus de difficultés en Ligue des Champions et ne compte que quatre points après quatre journées. Le tout en ayant joué trois matchs au Parc des Princes. Directeur sportif du PSG, Luis Campos est déjà en action pour tenter d’améliorer l’effectif cet hiver. Parmi les pistes évoquées ces dernières semaines, celle menant au latéral gauche Maxim De Cuyper, évoluant à Bruges. D’après les informations de Paris Inside Actus, Paris souhaite apporter une véritable doublure à Nuno Mendes, qui n’est pas forcément fiable physiquement puisqu’il a enchaîné les pépins physiques de façon récurrente depuis son arrivée.

Le PSG va faire une offre à Bruges pour De Cuyper

🚨 Exclusivité @PSGInside_Actu



𝐌𝐚𝐱𝐢𝐦 𝐃𝐞 𝐂𝐮𝐲𝐩𝐞𝐫 : 𝐂'𝐞𝐬𝐭 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐮𝐧𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞̀𝐫𝐞 𝐨𝐟𝐟𝐫𝐞 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐥 𝐝𝐮 𝐏𝐒𝐆



Le Paris Saint-Germain continue de préparer son mercato hivernal avec des ambitions . Parmi les cibles prioritaires du… pic.twitter.com/96ixc9wLHa — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) November 26, 2024

Le joueur belge a déjà eu un entretien dont les échanges avec Campos étaient positifs. C’est Bruges lui-même qui a accepté que son joueur discute avec le PSG. De Cuyper, âgé de 24 ans, a délivré deux passes décisives en dix-huit rencontres toutes compétitions confondues cette saison et a été valorisé à 12 millions d’euros par sa direction. Sous contrat jusqu’en 2028, il est clairement sur le départ d’autant que de nombreux clubs sont intéressés par ses services. L’OM, Liverpool, Arsenal, l’Atlético Madrid, Valence, l’Ajax Amsterdam ou encore Fenerbahçe sont également sur le dossier. Pour prendre de l’avance sur la concurrence, le PSG a même déjà transmis une offre à Bruges d’après la source. Le fait que le demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions soit un intéressé de longue date peut faire pencher la balance du bon côté.