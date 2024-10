Même sans Mbappé, Hakimi jure fidélité au PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a connu pas mal de changements ces derniers mois. Le départ de Kylian Mbappé aurait notamment pu entrainer celui de son ami, Achraf Hakimi.

A Paris, Luis Enrique tente de changer les choses et croit plus que jamais en son projet. Ce dernier est tourné vers les jeunes, qu'il souhaite développer le plus possible. L'entraîneur espagnol compte aussi beaucoup sur ses talents plus expérimentés, comme Achraf Hakimi. Le latéral droit marocain était pourtant sujet à des rumeurs de départ l'été dernier, alors que son grand ami Kylian Mbappé partait du Paris Saint-Germain. Mais le Marocain est bien décidé à rester encore de nombreuses saisons dans la capitale. D'ailleurs, il est en négociations avancées pour prolonger son bail au PSG. Les choses sont claires pour l'ancien du Real Madrid : il n'y a pas meilleur endroit pour lui.

Hakimi ne voit pas mieux que le PSG

Lors d'un entretien accordé à GQ Italia, Achraf Hakimi en a dit plus sur le sujet, révélant au passage l'un de ses rêves avec Paris : « Mon plus grand désir reste de remporter un titre avec mon pays. Et avec le PSG, je veux entrer dans l'histoire en remportant ma première Ligue des Champions. Paris c’est génial ! Je vis l'un des meilleurs moments de ma carrière et, dans la capitale française, je continue de consolider l'expérience que j'ai vécue en Italie ». A noter que sur sa lancée, Hakimi a aussi parlé un peu plus de sa vie privée, dévoilant la manière dont il aimait profiter de la vie : « Je passe les après-midi beaucoup plus tranquillement, je reste à la maison à jouer à la Playstation, des amis viennent me rendre visite et puis j'aime sortir dîner. J'aime essayer des plats que je ne connais pas et découvrir de nouveaux restaurants ». Un rythme tranquille donc qui se voit aussi sur ses performances sur le terrain. Hakimi est l'un des meilleurs joueurs du PSG depuis le début de saison.