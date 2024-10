Mbappé victime d’un complot, le PSG est choqué

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Alors que Kylian Mbappé ferait l'objet d'une plainte pour viol en Suède, le Paris Saint-Germain suit l’affaire avec la plus grande attention. Les différentes déclarations du Français et de son entourage n’échappent pas au club de la capitale, choqué par les accusations du camp adverse.

Le Paris Saint-Germain n’en perd pas une miette. En pleine bataille juridique contre Kylian Mbappé, qui lui réclame 55 millions d’euros de salaires et primes impayés, la direction francilienne suit attentivement le scandale autour de son ancien attaquant. Le Français ferait l’objet d’une plainte pour viol après son passage dans un hôtel à Stockholm jeudi dernier. Une affaire intrigante pour le club de la capitale qui, selon les informations de RMC, se tient à l’affût de la moindre évolution.

FAKE NEWS !!!! ❌❌❌

Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard 😉 https://t.co/nQN98mtyzR — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 14, 2024

Le Paris Saint-Germain n’hésite pas à se renseigner auprès de différents interlocuteurs. Il faut dire que les dirigeants parisiens se sentent concernés dans la mesure où Kylian Mbappé les a publiquement pointés du doigt. Après la publication des premières rumeurs, l’attaquant du Real Madrid avait insinué que son ancien club en était à l’origine, l’affaire ayant commencé à la « veille d’audience comme par hasard ». Et le clan du Merengue ne s’est pas arrêté là. Après sa sortie au JT de TF1, l’avocate de Kylian Mbappé a évoqué un timing « suspect » sur le plateau de BFM TV.

« Je ne suis pas adepte de la théorie du complot, mais ce qui est certain, c'est que depuis des mois et des mois, il subit quand même une campagne de dénigrement et d'atteinte à son image. C'est indéniable, dénonçait Maître Marie-Alix Canu-Bernard mercredi. La campagne à l’encontre de Kylian Mbappé existe. Elle est réelle. Qui a intérêt à salir son image, à ternir son honneur ? Je ne sais pas. » Sans être cité, le Paris Saint-Germain s’est évidemment senti visé. Et toujours d’après la radio, le club « fustige les insinuations du clan Mbappé ». La réconciliation n'est donc pas pour tout de suite.