Mbappé est parti, le PSG a le droit de pleurer

Par Guillaume Conte

La victoire 3-0 à Salzbourg ne trompe personne, et le PSG va devoir montrer qu'il est capable de marquer des buts contre des grandes équipes. Ce que Kylian Mbappé savait faire.

Malgré sa victoire à Salzbourg, le PSG est en grand danger en Ligue des Champions. Non qualifié, y compris pour les barrages, à deux journées de la fin, le club de la capitale doit encore affronter une équipe de Manchester City en grand danger également, et se rendre à Stuttgart pour y terminer sa phase de saison régulière en janvier, face à une équipe qui jouera aussi certainement sa qualification. L’incapacité des joueurs parisiens à marquer des buts aura été le défaut criant de cette première partie de saison. Si cela a parfois défilé en Ligue 1, le mutisme est total, et ce ne sont pas les trois buts marqués difficilement face à une faible formation autrichienne ce mardi soir qui vont sauver les apparences.

Dembélé et Barcola, ça ne le rassure pas

Il y a un constat évident à faire, et Alain Roche s’y colle dans Le Parisien, en rappelant qu’un certain Kylian Mbappé n’est plus là. Et que personne ne l’a véritablement remplacé, car ce n’est en théorie par à Achraf Hakimi d’être sur toutes les occasions de buts. « Non seulement cette victoire réconforte, rassure, mais elle met forcément du baume au cœur des attaquants. J’espère que c’est le déclic dont ils avaient besoin. Aujourd’hui, il est impossible de dire que tout est réglé. Mais il ne faut pas leur demander, non plus, d’en passer trois à City en janvier. S’ils parviennent à les battre, ce sera déjà une bonne chose. Malgré ce que dit Luis Enrique, on ne remplace pas Mbappé comme ça. Dembélé ne sera jamais un buteur, Barcola arrive à peine et Ramos n’est pas Ibra. Peut-être qu’avec autant de centres, autant de frappes et avec un Ramos en forme, cette équipe va finir par enfiler les buts comme des perles », a lancé l’ancien défenseur du PSG, mais aussi d’Auxerre, Bordeaux et l’OM, dans Le Parisien.

Une piqure de rappel nécessaire, car même si le retour de blessure de Gonçalo Ramos fait du bien, l’efficacité reste un gros point faible du PSG cette saison en Ligue des Champions. Et si Kylian Mbappé n’a pas forcément trouvé la mire avec conviction au Real Madrid, ses buts avaient tout de même le don de peser très lourd dans le bilan offensif du PSG ces dernières années.