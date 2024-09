Luis Enrique est trop fort, le PSG passe à l’action

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Luis Enrique fait du très bon travail depuis son arrivée au PSG. L'Espagnol est plus que jamais concerné par le projet qu'il met en place dans la capitale française.

Le PSG compte sur Luis Enrique. Les champions de France ont démarré une nouvelle ère sous les ordres de l'Espagnol. Ce dernier veut s'inscrire sur la durée avec en tête, l'idée de développer des jeunes et de les emmener le plus haut possible. Cela prendre encore pas mal de temps. Et le PSG le sait, tout comme Luis Enrique. L'été passé, au moment de rejoindre le club de la capitale, l'ancien du Barça avait signé un contrat de deux saisons. Il faudra donc rapidement que son avenir soit décidé par la direction du Paris Saint-Germain. Mais sauf gros retournement de situation, Luis Enrique prolongera son bail au PSG.

Luis Enrique prolongé par le PSG, ça sent très bon

Selon les informations de Fabrizio Romano, les champions de France en titre viennent en effet de préparer un nouveau contrat pour Luis Enrique. Le PSG est plus que jamais convaincu que l'Espagnol est l'homme de la situation. La saison passée, l'ex-sélectionneur de la Roja a réalisé le triplé (Trophée des champions, Ligue 1 et Coupe de France), le tout avec une qualification en demi-finales de la Ligue des champions. Sans Kylian Mbappé, Luis Enrique a misé encore plus sur la jeunesse cet été lors du marché des transferts. Un nouveau bail longue durée pourrait donc convenir à tout le monde. Une annonce pourrait même intervenir prochainement concernant sa prolongation de bail au Paris Saint-Germain. Luis Enrique se sent bien à Paris et la direction lui fait confiance. Son entente avec Luis Campos est aussi un élément à prendre en compte. Un bon signal envoyé concernant les ambitions du club, alors que pas mal d'entraineurs se sont cassés les dents ces dernières années au PSG.