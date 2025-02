50 millions pour Retegui, le PSG flaire le gros coup

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En quête d’un nouvel attaquant pour la saison prochaine, le Paris Saint-Germain a notamment un œil en Italie. Le club de la capitale a pris des renseignements auprès de l’Atalanta Bergame sur Mateo Retegui dont la clause libératoire paraît largement accessible pour les finances parisiennes.

Le Paris Saint-Germain pourrait de nouveau frapper fort cet été. Quelques semaines après la signature de l’ailier Khvicha Kvaratskhelia, le champion de France en titre semble à la recherche d’un pur avant-centre pour la saison prochaine. Il faut croire que la redoutable efficacité d’Ousmane Dembélé en pointe n’empêche pas les Parisiens d’envisager d’autres plans. A commencer par la venue d’Alexander Isak. Auteur d’une saison remarquée en Angleterre, l’attaquant de Newcastle est décrit comme la priorité du Paris Saint-Germain. Son profil complet est apprécié dans la capitale.

Le PSG suit Retegui

La piste s’annonce tout de même compliquée dans la mesure où les Magpies, s’ils acceptaient de transférer leur joueur, réclameraient sans doute une fortune. Difficile d'estimer le budget prévu par la direction francilienne pour cette opération. En tout cas, l’actuel leader de Ligue 1 étudie également une piste beaucoup moins onéreuse. Selon les informations relayées par le site italien Europa Calcio, le PSG s’intéresse effectivement à Mateo Retegui (25ans) dont la belle saison à l’Atalanta Bergame ne passe pas inaperçue. L’attaquant recruté pour 22 millions d’euros l’été dernier totalise 23 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues. Lui qui s’est récemment offert un quadruplé contre l’Hellas Vérone (0-5).

19 - Mateo #Retegui è diventato l'unico giocatore a segnare almeno 19 gol dopo le prime 24 gare stagionali di #SerieA con la maglia dell'Atalanta. Inarrestabile.#HellasVeronaAtalanta pic.twitter.com/KPM3T8vk1R — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 8, 2025

A noter que ses performances ont également attiré l’attention en Premier League. Manchester United, Aston Villa et surtout Arsenal, le plus pressant sur ce dossier, font partie des courtisans de Mateo Retegui. Comme le Paris Saint-Germain, tous ont dû se renseigner et apprendre que le contrat de l’international italien contenait une clause libératoire à 50 millions d’euros, écrit la presse transalpine. Un montant largement abordable pour les Parisiens et pour les autres clubs cités.