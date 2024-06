Le PSG se rapproche de Yoro, le Real en panique

Même s’il privilégie un transfert au Real Madrid cet été, Leny Yoro voit le Paris Saint-Germain poursuivre son opération séduction. Le conseiller sportif Luis Campos refuse d’abandonner et met la pression sur des Merengue contraints de réagir au plus vite pour le défenseur central du LOSC.

Lille s’est fait une raison. Longtemps déterminé à prolonger Leny Yoro, dont le contrat expire l’année prochaine, le LOSC se heurte au refus catégorique de son jeune talent. Le défenseur central de 18 ans souhaite partir cet été. Reste à savoir quelle sera sa destination. Le Lillois n’a pas changé d’avis, son objectif est de signer au Real Madrid. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le journaliste Fabrizio Romano considère toujours le champion d’Espagne comme le favori sur ce dossier.

🌟🇫🇷 Real Madrid remain the favorite destination of Leny Yoro, waiting for club's decision on whether they want to proceed with the deal or not.



Meanwhile, Paris Saint-Germain remain very active in talks for Yoro.



PSG are not giving up, as well as Liverpool and Man United. pic.twitter.com/ZVCWO7iiF8