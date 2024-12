Le PSG prêt à lâcher 70 millions d'euros pour Vlahovic ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dusan Vlahovic brille à la Juventus Turin sous les ordres de Thiago Motta et son profil plait à de nombreux cadors européens. Le PSG faire partie des clubs intéressés par le buteur croate.

Recruté par la Juventus Turin pour 85 millions d’euros à la Fiorentina il y a deux ans et demi, Dusan Vlahovic souffle le chaud et le froid chez les Bianconeri. Il faut dire que l’attaquant serbe n’était pas vraiment mis en valeur par le dispositif très restrictif de Massimiliano Allegri ces dernières années. L’ancien buteur de la Fio s’épanouit davantage avec Thiago Motta comme le prouvent ses statistiques, avec déjà 10 buts et 2 passes décisives depuis le début de la saison. Buteur contre Manchester City mercredi soir en Ligue des Champions, l’homme aux 32 sélections avec la Serbie est suivi par de gros clubs européens dont certains sont prêts à faire une offre à la Juventus Turin pour le recruter dès le mois de janvier. Selon les informations de Caughtoffside, Arsenal est le club le plus chaud sur Dusan Vlahovic.

Arsenal et le PSG en duel pour Vlahovic ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DV9 (@vlahovicdusan)

Les Gunners sont à la recherche d’un véritable numéro neuf pour la seconde partie de saison et suivent avec attention la situation du joueur de 24 ans. Mikel Arteta n’est toutefois pas le seul à saliver devant les performances de Vlahovic à la Juve puisque le média britannique nous apprend que Manchester United, Chelsea, Manchester City… et le Paris Saint-Germain sont également sur les rangs. Tous les clubs intéressés sont d’ores et déjà prévenus, il faudra débourser au minimum 70 millions d’euros pour convaincre la Juventus Turin de lâcher son attaquant titulaire en cours de saison. Arsenal mène donc la danse pour l’instant mais à n’en pas douter, le PSG sera également très chaud sur ce dossier notamment en cas de départ de Randal Kolo Muani dans le courant de l’hiver.

Vlahovic coche en tout cas toutes les cases pour convenir à Luis Enrique, lequel a enfin changé d’avis et semble de nouveau favorable au recrutement d’un pur buteur pour concurrencer Gonçalo Ramos lors de la seconde partie de saison dans la capitale française.