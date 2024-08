Le PSG plus fort sans Mbappé, Bruce Grannec est radical

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Le Paris Saint-Germain a parfaitement démarré sa saison 2024/2025 avec un probant succès obtenu sur la pelouse du HAC. Un observateur de la Ligue 1 estime que le PSG sera meilleur collectivement sans Kylian Mbappé.

Le Paris Saint-Germain envoie un message d’entrée de jeu à la concurrence. Triple champion de France en titre, le PSG s’est baladé au Stade Océane sur la pelouse du HAC en ouverture de la saison 2024/2025 de Ligue 1 (succès 4 buts à 1). Le club de la capitale démarre parfaitement la saison et démontre qu’il faudra une fois de plus compter sur le groupe de Luis Enrique cette année encore. Malgré le départ tant redouté de Kylian Mbappé, le PSG a réussi à inscrire quatre buts en Normandie, ce qui témoigne de la qualité offensive de l’équipe parisienne. Désormais habitué des plateaux TV, Bruce Grannec a un avis tranché sur ce que va faire le PSG cette saison, et estime que les résultats seront meilleurs grâce au départ du meilleur buteur de l’histoire du club.

Bruce Grannec voit un PSG meilleur sans Mbappé

🗣️ @BruceGrannec : « Le PSG gagnera davantage de matchs sans Mbappé. L'année dernière, quand il ne marquait pas, il n'y avait aucun autre buteur.



Désormais, les autres joueurs auront plus de responsabilités au lieu de toujours chercher Mbappé.



Mbappé fait ses statistiques,… pic.twitter.com/B9Khv1u5SL — Media Parisien (@MediaParisien) August 20, 2024

Dans l’émission Hors Jeu diffusée sur Twitch, Grannec estime que les joueurs vont être libérés par le départ de Mbappé : «Le PSG gagnera davantage de matchs sans Mbappé. L’année dernière, quand il ne marquait pas, il n’y avait aucun autre buteur. Désormais, les autres joueurs auront plus de responsabilités au lieu de toujours chercher Mbappé. Mbappé fait ses statistiques, mais ses équipes ne gagnent jamais. Aucun des attaquants alignés au PSG à ses côtés n’a réussi à s’imposer. Sans lui, le PSG sera bien meilleur collectivement», a-t-il analysé. Avec la blessure de Gonçalo Ramos, le PSG est à la recherche de profils offensifs en cette fin de mercato, mais le départ de Mbappé confirme bien une chose : Paris ne vise plus à recruter de superstar mais souhaite bâtir un meilleur collectif. Une stratégie qui leur permettra d’enfin remporter la Ligue des Champions, objectif absolu du club depuis l’arrivée de QSI en 2011 ? Rendez-vous en fin de saison pour le savoir.