PSG-City sera un feu d'artifice, Luis Enrique le promet

Par Corentin Facy

Satisfait de la victoire de son équipe contre Lens (1-2), Luis Enrique est désormais tourné vers la réception de Manchester City en Ligue des Champions.

Basculé en première mi-temps et bien mieux après le repos, le Paris Saint-Germain l’a emporté à Lens ce samedi après-midi (1-2). Une victoire importante qui permet de se tourner sereinement vers le choc face à Manchester City en Ligue des Champions. Après la victoire de son équipe, Luis Enrique a évoqué ce match tant attendu contre son mentor Pep Guardiola. Et l’ex-sélectionneur de la Roja promet un vrai feu d’artifice.

« C’était difficile, compliqué, face à un bel adversaire. Ils ont du caractère et c’était compliqué. On s’est pris un but, mais on a été suffisamment efficace. L’importance du prochain match n’a pas affecté l’équipe, mais c’est mieux d’arriver avec une victoire. On a joué contre une équipe qui défendait bien, mais nous avons profité des petits espaces. On a retourné la situation contre un bel adversaire. Pep Guardiola ? Son idée du football est merveilleuse, la mienne aussi. Le Parc des Princes nous attend » a commenté sur l’antenne de BeInSports le coach du Paris Saint-Germain, qui a hâte d’être à mercredi. Nous aussi.