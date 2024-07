Le PSG négocie avec le Bayern, c'est inutile ‍!

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Le Paris Saint-Germain travaille sur le dossier Joshua Kimmich depuis plusieurs semaines. Les positions des deux clubs semblent se rapprocher, alors que le joueur hésite encore pour son avenir. Toutes les parties seront rapidement fixées.

Le mercato est ouvert depuis plus d’un mois et pour le moment, le Paris Saint-Germain se montre particulièrement discret sur le marché des transferts. Moins d’une semaine après avoir repris l’entraînement, le PSG n’a bouclé qu’une seule recrue, au poste de gardien. Luis Enrique attend des recrues à tous les postes. Le club de la capitale a des pistes et travaille depuis plusieurs semaines sur l’arrivée prestigieuse de l’international allemand Joshua Kimmich (29 ans), qui arrive en fin de contrat au Bayern Munich dans un an. Les négociations semblent se poursuivre entre les deux parties, et selon les informations rapportées par le média PSG Inside Actus sur X, les positions des deux clubs sur une éventuelle indemnité de transfert semblent être de plus en plus rapprochées. Cependant, le joueur n’a pas encore pris de décision quant à son avenir et ne semble pas vraiment impatient de jouer à Paris.

Le PSG accélère, Kimmich dans le flou pour son avenir

Joshua Kimmich, c'est toujours en discussion. Concernant le montant du transfert, on en est plus très loin entre ce que propose le PSG et ce que veut le Bayern. Le seul problème réside sur le joueur lui-même... Que veut-il réellement faire ? On parle d'hésitation, entre rester au… pic.twitter.com/qRniX3xB6n — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) July 20, 2024

Pour la première fois depuis ses débuts au Bayern en 2015, le joueur ainsi que son entourage ont clairement ouvert la porte à un départ cet été, mais Kimmich ne semble pas encore avoir réellement fait son choix. La source indique en effet qu’une hésitation subsiste concernant son avenir. Souhaite-t-il rester en Bavière ou découvrir autre chose ? En tout cas, une prolongation n'est clairement pas dans les tuyaux, et il paraît difficilement envisageable de voir le Bayern voir partir l’un de ses meilleurs éléments libre de tout contrat. Ce qui est sans doute un bon signe pour le PSG, qui va rapidement être fixé. La décision finale de Joshua Kimmich est attendue d’ici la fin du mois de juillet, alors que d'autres sources murmurent qu'il aimerait recevoir une offre de Premier League. Une arrivée (ou non) qui permettra à Paris de passer sur d’autres dossiers à différents postes avant la reprise du championnat programmée sur la pelouse du Havre à la mi-août.