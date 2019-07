Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Plus de six mois après, le Paris Saint-Germain espère toujours conclure l’arrivée d’un vrai numéro « 6 », et toujours avec Idrissa Gueye.

Le forcing autrefois mené par Antero Henrique auprès d’Everton est de nouveau en marche, avec cette fois Leonardo aux commandes. Finaliste de la Coupe d’Afrique des Nations, ce vendredi face à l’Algérie, l’ancien lillois se concentre sur cette dernière marche, mais a tout de même profité de son beau parcours pour confier son envie de rejoindre le PSG en cas d’accord entre les deux clubs. Le Paris Saint-Germain sait donc ce qu’il lui reste à faire, pour ce joueur adoré par Thomas Tuchel.

Egalement suivi par Manchester United, Idrissa Gueye sera lâché par Everton en cas d’offre à 40 ME annonce Le Parisien. De quoi faire regretter les 47 ME dépensés pour s’offrir Paredes, qui possédait un profil pas vraiment vital pour le PSG. En tout cas, la position du club anglais incite à l’optimisme, puisqu’un départ sera accepté s’il est rapidement conclu. Le PSG espère avancer avec la disponibilité du joueur la semaine prochaine, même si le clan du Sénégalais se montre toujours très prudent, après l’imbroglio du 31 janvier dernier, quand Paris n’avait pas pu trouver d’accord de dernière minute pour le faire signer.