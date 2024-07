Le PSG en finale, Nico Williams c'est chaud

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cible prioritaire du PSG en attaque, Nico Williams va devoir prendre une décision pour son avenir. Bilbao est toujours en lice mais le FC Barcelone semble avoir pris du recul dans ce dossier.

Brillant à l’Euro 2024, Nico Williams est le choix n°1 du Paris Saint-Germain pour succéder à Kylian Mbappé. L’ailier espagnol est disponible à moindre coût avec une clause libératoire à seulement 58 millions d’euros, ce dont souhaite profiter le club parisien pour le recruter à un prix raisonnable. Les cartes sont désormais entre les mains de Nico Williams, également courtisé par le FC Barcelone ces dernières semaines tandis que son club actuel, l’Athletic Bilbao, n’a pas abandonné l’idée de le conserver une dernière saison.

Nico Williams entre Bilbao et le PSG

Ce mercredi, le journal AS fait un point sur le dossier Nico Williams et apporte de bonnes nouvelles au Paris Saint-Germain puisque selon le média espagnol, la piste menant au Barça est de moins en moins chaude pour la star de la Roja. En effet, le club catalan n’a pas des finances au beau fixe et aura du mal à sortir près de 60 millions d’euros en cash, ce que réclame Bilbao pour libérer son joyau. De plus, le FC Barcelone a également des vues sur Dani Olmo et en interne, on doute fortement de la possibilité de recruter les deux joueurs de la Roja.

Pour le journal AS, il est de plus en plus probable que l’avenir de Nico Williams se joue finalement entre le Paris SG et l’Athletic Bilbao, avec à ce jour… un léger avantage pour le club basque. En effet, les dirigeants de Bilbao se montrent de plus en plus confiants à l’idée de conserver l’attaquant espagnol de 22 ans une saison de plus, sans que ce dernier ne prolonge pour autant, ce qui signifie qu’il sera toujours disponible à un prix raisonnable dans un an. AS précise que l’Athletic Bilbao se trouve dans une situation financière seine et que par conséquent, le club basque n’est pas dans l’obligation de vendre Nico Williams pour renflouer ses caisses.

Ce sera désormais au joueur de choisir entre son club formateur et le PSG puisque pour rappel, Bilbao ne pourra pas s’opposer au départ de sa star si le champion de France en titre lève la clause libératoire de Nico Williams et que ce dernier se met d’accord avec Paris. En cas d’échec dans ce dossier, Luis Campos pourrait accélérer sur la piste Jadon Sancho, que Manchester United est enclin à vendre tandis que l’Anglais est déjà d’accord pour rejoindre le PSG.