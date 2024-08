Le PSG craque enfin pour cet attaquant à 30ME ‍!

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG est toujours en quête d'un ailier gauche et étudie notamment la piste Jadon Sancho. Cependant, l'Anglais n'a pas la cote auprès de la direction parisienne.

Cherche remplaçant pour Kylian Mbappé. Voilà la mission du PSG depuis le début de l'été. Cette tâche se divise en deux comme le nombre de recrues visées. Il faut un avant-centre prolifique, mais aussi un ailier gauche rapide. Ce joueur de couloir devait être Khvicha Kvaratskhelia mais Naples ne veut pas lâcher sa pépite géorgienne. Les Parisiens doivent donc étudier une autre piste au mercato. Le PSG pense à Désiré Doué de Rennes, Nico Williams de Bilbao et enfin à Jadon Sancho (Manchester United). Au vu de sa situation précaire chez les Red Devils, il semble plus facile à signer que les deux autres joueurs convoités.

Sancho, pas assez sérieux pour le PSG ?

Le départ de Manuel Ugarte vers Manchester United pourrait accélérer ce dossier. Néanmoins, les supporters parisiens questionnent légitimement la pertinence d'un tel transfert. En échec en Premier League et irrégulier, Jadon Sancho n'est pas la recrue idéale pour eux. Même si le PSG négocie actuellement pour transférer Sancho, ces doutes sont aussi partagés par la direction parisienne selon le journaliste anglais Duncan Castles. Selon lui, l'international anglais de 24 ans n'est pas l'attaquant rêvé par le club parisien. Cependant, les difficultés du PSG pour ramener un ailier gauche ont fait de l'Anglais une priorité par défaut.

🔴🔵 Le PSG a eu des contacts directs avec Manchester United.



🔥 Les deux clubs discutent du prix d’un éventuel transfert de Jadon Sancho. @DuncanCastles pic.twitter.com/XC9IBSRCcU — Media Parisien (@MediaParisien) August 9, 2024

Les Parisiens craignent notamment le caractère de Jadon Sancho, lequel n'a pas réussi à s'intégrer dans l'effectif d'Erik Ten Hag. Cela sera encore plus complexe avec l'exigeant Luis Enrique et son système de jeu bien huilé. Le comportement capricieux de Sancho à Manchester United renforce également les inquiétudes. Néanmoins, avec son mercato bloqué concernant les ailiers, le PSG n'aura peut-être pas d'autre choix que de miser sur Jadon Sancho. Avec seulement trois semaines de mercato restantes, ce plan B devient progressivement un plan A et la signature du joueur mancunien paraît de plus en plus une évidence pour Luis Campos et le Paris Saint-Germain.