Le mercato bloqué, l’Europe compte sur le PSG

Actif sur plusieurs dossiers, le Paris Saint-Germain pourrait relancer son recrutement dans les prochains jours. Au passage, le club de la capitale débloquerait un mercato jusqu’ici au ralenti, y compris du côté de la Premier League.

Malgré les difficultés rencontrées pour la vente de ses droits TV, la Ligue 1 n’est pas le seul championnat où le mercato avance au ralenti. Le marché peine à s’animer dans l’Europe entière. Mais la situation pourrait rapidement se débloquer grâce au Paris Saint-Germain. Jusqu’à maintenant, le club de la capitale n’a enregistré qu’une seule signature, celle du gardien russe Matvey Safonov, arrivé pour 20 millions d’euros en provenance de Krasnodar. Mais le pensionnaire du Parc des Princes travaille activement sur de gros transferts.

🚨🔴🔵 More on Victor Osimhen story from today.



Paris Saint-Germain have Osimhen’s green light to project/move, work in progress on contract details.



Negotiations between PSG and Napoli are now key part of the story, not easy.



If Osimhen leaves, Napoli will go for Lukaku.