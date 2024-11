LdC ‍: Trois bonnes nouvelles avant Bayern-PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Luis Enrique a reçu trois excellentes nouvelles ce dimanche matin à l’entraînement, à deux jours du match face au Bayern Munich en Ligue des Champions.

Blessés de longue date, Gonçalo Ramos et Presnel Kimpembe sont plus proches que jamais d’un retour dans le groupe en compétition avec le Paris Saint-Germain. En effet, l’attaquant portugais et le défenseur français ont participé à l’intégralité de la séance avec le reste de l’équipe. Un signe fort qui prouve que leur retour à la compétition est imminent. Un autre joueur diminué ces derniers temps a participé à la séance, il s’agit de Nuno Mendes.

Touché à la cheville après le match entre le Portugal et la Croatie, le latéral gauche va mieux et sera disponible pour le déplacement crucial face au Bayern Munich, ce mardi soir à 21 heures en Ligue des Champions. Il faudra en revanche patienter davantage pour retrouver Lucas Hernandez, sur le retour après sa rupture des ligaments croisés, mais malade et qui n'a pas participé à l'entraînement du jour.