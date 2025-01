LdC ‍: Le PSG fait un énorme bond au classement

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En battant Manchester City au terme d’un match fou (4-2), le PSG a réalisé la très grosse opération de la 7e journée de la Ligue des Champions au classement.

Le Paris Saint-Germain n’avait pas le droit à l’erreur et la situation frôlait le dramatique au classement lorsque Manchester City menait 2-0 au Parc des Princes. Mais, dominateurs, les hommes de Luis Enrique ont renversé le match en leur faveur et ont fini par l’emporter 4-2 au terme d’un match fou dans un Parc incandescent. Au soir de cette septième journée, le PSG intègre enfin le top 24 du classement et s’est grandement rapproché d’une qualification en play-off grâce à ce succès. 26e du classement avant le début de la journée, le Paris Saint-Germain est désormais 22e à égalité de point avec Benfica, Bruges, le Sporting et Stuttgart.

🚨 Le classement de Ligue des champions après cette 7ème journée ⬇️



Le PSG remonte à la 22ème place et a son destin entre ses mains avant d'affronter Stuttgart la semaine prochaine 💥#UCL pic.twitter.com/8hjPD54swI — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 22, 2025

Il faudrait désormais un gros concours de circonstances pour que le club de la capitale, qui se déplace à Stuttgart lors de la prochaine journée, ne parvienne pas à décrocher son ticket pour les play-offs. Tout en haut du classement, Liverpool est toujours en tête devant Barcelone, Arsenal, l’Inter, l’Atlético, l’AC Milan, l’Atalanta et le Bayer Leverkusen qui sont pour l’instant les 8 équipes directement qualifiées pour les 8es de finale sans passer par la case barrage. Vainqueur contre Salzbourg, le Real Madrid a conforté sa place pour les play-offs (16e). Malgré sa gifle reçue à Feyenoord, le Bayern est toujours au chaud (15e)… ce qui n’est pas le cas de Manchester City, 25e et un en grand danger avant la réception de Bruges lors de l’ultime journée.