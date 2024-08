Doué en Allemagne, le PSG ne fait plus rêver

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG continue de faire le forcing pour recruter Désiré Doué. Ses JO terminés, le jeune rennais peut enfin étudier l'offre parisienne. Néanmoins, le Bayern Munich semble avoir pris le dessus sur le club parisien dans ce dossier.

A l'instar de sa préparation d'avant-saison, le PSG agit tardivement au mercato. Les Parisiens n'ont pas bien étoffé leur effectif avec seulement trois transferts actés : le gardien russe Matvey Safonov, le défenseur équatorien Willian Pacho et le milieu portugais Joao Neves. Il manque encore un voire plusieurs attaquants. Le PSG n'a pas mis la main sur un ailier pour remplacer numériquement Kylian Mbappé. Le jeune rennais Désiré Doué est le dossier prioritaire en ce moment. Cependant, les choses ne sont pas décantées. La fin des JO et du tournoi olympique de football auquel participait Doué devaient être bénéfiques aux Parisiens. Mais, cela fait surtout le bonheur d'un autre club.

Doué proche de rejoindre le Bayern

Adversaire du PSG dans ce dossier depuis le départ, le Bayern Munich est le mieux placé pour signer Désiré Doué. Une impression confirmée par le journaliste de Sky Sports Deutschland Florian Plettenberg. L'Allemand révèle que Doué privilégie clairement le club bavarois. Il possède même un accord verbal avec le Bayern pour un transfert cet été. Le Rekordmeister doit désormais s'entendre avec le Stade Rennais sur le prix de transfert.

Desire Doué likes Bayern’s IG post 👀 pic.twitter.com/ryakWkLDL0 — L.Prince (Parody) 👑 (@LeroyPrince77) August 10, 2024

Aucun accord n'existe encore entre les deux clubs. Toutefois, le Bayern est en mesure d'offrir 60 millions d'euros à Rennes selon Plettenberg. Une somme qui ferait céder les Bretons. Pour ce faire, les Allemands comptent vendre Matthjis de Ligt et Noussair Mazraoui à Manchester United. Les Red Devils veulent donner 70 millions d'euros pour ces deux joueurs, bien connus d'Erik Ten Hag qui les avait dirigés à l'Ajax par le passé. De quoi permettre au Bayern de financer facilement le transfert de Désiré Doué et ainsi plonger le PSG dans une incertitude au mercato. Sans le Rennais, les Parisiens n'ont plus beaucoup d'alternatives au poste d'ailier. Jadon Sancho serait finalement la seule piste possible mais pas sûr que cela séduise les supporters parisiens.