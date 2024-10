Donnarumma viré l'été prochain, le PSG a un plan

Dans : PSG.

Le PSG connait quelques problèmes ces derniers mois avec ses gardiens de but. Gianluigi Donnarumma pourrait voir son avenir s'obscurcir dans la capitale l'été prochain.

Luis Enrique a décidé l'été dernier sur le marché des transferts de recruter un nouveau gardien de but, en la personne de Matvey Safonov. L'idée était d'apporter de la concurrence à un Gianluigi Donnarumma pas toujours très serein en Ligue des champions. Mardi soir en C1 sur la pelouse d'Arsenal, l'Italien est passé totalement à côté de sa partie. Son jeu au pied mais surtout sa capacité à sortir loin de sa cage commencent à poser un sérieux problème au PSG. A tel point que la direction du club de la capitale serait prête à le remplacer comme numéro un à partir de la saison prochaine.

Ederson au PSG, la nouvelle idée de Luis Enrique ?

Selon les informations de Fichajes, le Paris Saint-Germain vient en effet de rejoindre l'Arabie saoudite dans la course au recrutement... d'Ederson. Ce dernier est en partance de Manchester City et était déjà proche de rejoindre la Saudi Pro League l'été dernier. L'international brésilien sera en fin de contrat en juin 2026 et ne voit plus forcément son avenir en Angleterre. Surtout que ses relations avec Pep Guardiola se sont fortement dégradées. La perspective de rejoindre Luis Enrique pourrait être belle pour un gardien réputé pour son jeu au pied, grand défaut de Donnarumma. Ederson est estimé à quelque 30 millions d'euros, ce qui a aussi tout de la bonne affaire pour les champions de France. Cependant, il faudra battre la concurrence saoudienne, qui pourra s'aligner sur son salaire de 120 000 euros par semaine. Aussi, il faudra trouver une porte de sortie à Donnarumma, qui sera en fin de contrat en juin 2026 et qui est en négociations pour renouveler à Paris selon certains échos.