Donnarumma mis KO ‍? Suspense au PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Contre Toulouse, Luis Enrique a titularisé Matvey Safonov, le gardien russe arrivé au dernier mercato. De quoi encore susciter le doute concernant Gianluigi Donnarumma.

On l'a appris cette semaine, les dirigeants du PSG envisagent la venue d'un nouveau gardien de but l'été prochain pour remplacer Gianluigi Donnarumma, dont la prolongation de contrat annoncée depuis des mois n'est toujours pas officielle. Mais, avant même la fin de l'actuelle saison, le gardien de but international italien pourrait vivre d'autres désagréments. Forfait pour un souci de dernière minute contre la France dimanche dernier, Gigio Donnarumma était sur le banc du Parc des Princes contre Toulouse, Luis Enrique lui ayant préféré Matvey Safonov. C'est la deuxième fois de rang que l'entraîneur du Paris Saint-Germain titularise le portier russe juste avant un match de Ligue des champions. Mais cette fois, Safonov pourrait bien supplanter Donnarumma mardi prochain à l'Allianz Arena contre Munich, l'Italien ayant montré contre l'Atlético de Madrid qu'il n'était pas capable d'être décisif.

Donnarumma en danger ?

Interrogé sur cette possible révolution au sein de la hiérarchie des gardiens de but, Luis Enrique a fait une réponse normande dans les couloirs du Parc, en répondant « peut-être que oui, peut-être que non ». Mais à en croire, Le Parisien, ce coup-ci, Gianluigi Donnarumma peut se faire tout de même quelques soucis, car contre le TFC, Matvey Safonov a démontré que Nasser Al-Khelaifi n'avait pas dépensé 20 millions d'euros pour rien en le faisant venir de Krasnodar l'été dernier. « Sa bonne performance suffira-t-elle pour rebattre les cartes dans le but, dès mardi, à Munich, en Ligue des champions ? (...) Ce sera à surveiller. Car, au moment de sa signature, Paris n’avait pas détaillé de hiérarchie, laissant la porte ouverte à une concurrence entre ses deux gardiens. L’ancien capitaine de Krasnodar a d’ailleurs démarré deux des quatre derniers matchs », fait remarquer le quotidien francilien concernant cette guerre des goals au PSG.

Luis Enrique va prendre une décision très forte

Pour l'instant, le mystère va donc continuer un peu à planer, mais au sein des supporters du Paris Saint-Germain, où le cas Safonov faisait sourire, ils sont de plus en plus nombreux à se demander si Luis Enrique ne doit finalement pas accorder sa confiance au gardien de but international russe plutôt qu'à son concurrent italien. La réponse que l'entraîneur espagnol apportera mardi soir en Ligue des champions risque de peser très lourd pour Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov. Sur RMC, Lionel Charbonnier, l'ancien gardien de but, a résumé tout cela d'un « Donnarumma n’a plus un totem d’immunité ».