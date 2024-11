Donnarumma c'est fini, le PSG va payer 75 millions d'euros

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Jamais décisif dans les grands matchs avec le PSG, Gianluigi Donnarumma ne semble plus vraiment en mesure de progresser. Paris a donc déjà travaillé sur le profil de son futur gardien de but.

Absent lors de la défaite de l'Italie contre la France en raison d'un souci intestinal de dernière minute, Gigio Donnarumma sera tout de même en pleine forme pour la reprise avec le PSG, ce sera vendredi soir contre le TFC au Parc des Princes. Mais si le portier italien n'a pas réellement suscité des inquiétudes, il est évident qu'en Ligue des champions, il n'a jamais montré qu'il était au-dessus du lot, et on l'a encore vu face à l'Atlético de Madrid, notamment sur le but victorieux des Colchoneros à l'ultime seconde. Tandis que l'on évoque depuis des mois une prolongation de son contrat, qui s'achève en 2026, Luis Campos travaille lui sur la venue d'un nouveau gardien de but pour la saison prochaine et un nom est déjà en haut de sa liste.

Un gardien portugais bientôt au PSG

Même si Matvey Safonov a été recruté l'été dernier, évidemment, le portier russe n'est pas fait pour être le taulier d'une formation comme le Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khelaifi va donc devoir à nouveau signer un chèque, et on parle même d'un gros chèque. L'insider @PSGInside_Actu précise en effet que les dirigeants du PSG pensent très fort à Diogo Costa, le gardien de but du FC Porto, pour prendre possession des cages parisiennes. Comme toujours, le club portugais a prévu ce cas de figure et a mis une clause libératoire à 75 millions d'euros dans le contrat de son portier international de 25 ans, lequel se termine en 2027.

Bien entendu, Luis Campos l'a détrompé plusieurs fois depuis qu'il a rejoint le Paris Saint-Germain, il est un facilitateur d'affaire avec le Portugal. Mais ce que souhaite surtout le club de la capitale, c'est d'avoir enfin un gardien de but décisif quand on l'attend comme l'avait été Keylor Navas, que le PSG a pourtant mis dans l'ombre au profit de Gianluigi Donnarumma. Car depuis que QSI a racheté le club de la capitale en 2011, les choix dans ce secteur de jeu furent souvent très douteux. On espère que Diogo Costa, s'il vient vraiment à Paris réussira à changer cette tendance, pour rappel, lors du dernier Euro, Costa était devenu le premier gardien de but à stopper trois penalties durant la même compétition.