Cherki victime officielle de la guerre PSG-OL ‍!

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Longtemps considéré comme une cible prioritaire, notamment à la demande de Luis Enrique, Rayan Cherki (OL) ne devrait pas signer au Paris Saint-Germain.

La carrière de Rayan Cherki est à un tournant majeur. L'enfant de l'Olympique Lyonnais a été placé dans le "loft", l'endroit où les joueurs que la direction rhodanienne ne veut pas conserver s'entrainent à part. Considéré comme un joueur indésirable, le numéro 18 des Gones doit rapidement se trouver une porte de sortie. Son club formateur compte bien profiter de sa cote actuelle pour tenter de récupérer une certaine somme d'argent ; l'objectif des 100 millions d'euros de vente en ligne de mire. Longtemps associé aux clubs allemands du Borussia Dortmund et du RB Leipzig, Rayan Cherki a récemment été de nouveau lié au Paris Saint-Germain. Mais il n'en sera finalement rien.

Le PSG ne recrutera pas Rayan Cherki

Le PSG ne prendra aucune initiative pour enrôler Rayan Cherki. Dossier clos.

L’une des explications réside dans la volonté du PSG de ne pas entrer en négociation avec John Textor 📍 — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) August 21, 2024

S'il avait un profil polyvalent au talent qui avait tapé dans l'oeil de Luis Enrique, Rayan Cherki ne pourra finalement pas s'engager avec le Paris Saint-Germain. Ciblé depuis plusieurs mois, le milieu offensif lyonnais va devoir trouver une autre porte de sortie. En cause, les tensions entre le club de la capitale et John Textor, indique le journaliste Abdellah Boulma. Ce dernier explique la direction Rouge et Bleu ne veut prendre aucune initiative pour recruter Rayan Cherki. Pour rappel, les deux clubs ont eu des mots durs l'un pour l'autre après des déclarations du président américain de l'OL que Nasser al-Khelaïfi n'a pas appréciées.

Pour Rayan Cherki, étant donné que la porte du Paris Saint-Germain est close, il va falloir se retourner vers les premières pistes. Dommage, car il existait un accord entre toutes les parties pour un transfert d'un montant de 15 millions d'euros, expliquait récemment Loic Tanzi, journaliste L'Equipe. Toutefois, l'OL a tenté de détourner son joueur vers Dortmund mais n'a jamais reçu d'offre du club allemand. Depuis, il patiente dans le loft et sa valeur décroit progressivement.