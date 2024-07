Un mercato de feu, l'OL attend le signal

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Parti fort, le mercato de l'OL se calme mais cela ne va pas rester longtemps comme ça. Le second souffle arrive dès que le marché se décantera en vue de plusieurs mouvements pour permettre à Pierre Sage d'avoir de grandes ambitions.

Les choses sérieuses ont repris à l’Olympique Lyonnais, comme un peu partout ailleurs sauf au PSG qui prend son temps pour retrouver le chemin des terrains étant donnés les nombreux internationaux. L’OL prépare donc une saison 2024-2025 où il se sait très attendu, car la remontée au classement de l’an dernier fait saliver les supporters. Pierre Sage, qui a été titularisé et prolongé pendant l’été, est parfaitement conscient de cette impatience des supporters et des suiveurs du club rhodanien. Il estime que cela reste une bonne chose pour maintenir lui et son équipe sous pression dans les prochains mois.

📣🔴🔵 Pour notre avant dernier match avant la reprise de la saison, nos Gones affronteront le @fcunion



📅 Samedi 3 août à 17 heures

🏟️ Stadion An Der Alten Försterei



Toutes les infos ici ⤵️ — Olympique Lyonnais (@OL) July 11, 2024

« On peut le dire, dans le sens où je suis attendu. Mais ce n’est pas un problème. La pire des choses aurait été de ne pas être attendu. On va devoir bien travailler, être performant, répondre aux attentes. C’est le jeu de ces niveaux-là. Quand on est passé par le chemin que j’ai emprunté, on est bien conscient que les règles sont les mêmes pour tous les entraîneurs du monde », a confié dans Le Dauphiné un Pierre Sage visiblement bien conscient que son statut d’entraineur sur la durée avec son nouveau contrat reste très précaire. Surtout avec son propriétaire John Textor qui n’hésite pas à tailler dans le vif si les résultats ne sont pas à la hauteur.

Du mouvement attendu au milieu de terrain

Pour y parvenir, il sera donc intéressant de mettre sur pied une équipe rapidement compétitive. Après quelques belles prises, avec Niakhaté et Abner, le mercato de l’OL s’est calmé récemment, à l’image de ce qu’il se passe en France avec beaucoup d’incertitudes. Mais il va décoller à nouveau et Lyon sera présent pour se renforcer assure son entraineur. « Aujourd’hui le marché est assez fermé. Dès que ça se déclenchera dans un club, ça va suivre en cascade pour les autres. En termes d’arrivées et de départs, les choses sont en attente pour nous. On a des idées, mais on attend que le marché s’ouvre », a certifié Pierre Sage, pour qui la deuxième partie du mercato va permettre de se renforcer, notamment au niveau des milieux de terrain. Un secteur de jeu où des gros départs sont attendus, notamment Caqueret et Cherki.