Textor s'est trop enflammé, l'OL est dans le rouge vif ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL a été très dépensier depuis le début de l'été. Le club rhodanien surpasse tous les autres acteurs de Ligue 1. Un signal positif pour les ambitions sportives mais très négatif vis-à-vis de la DNCG.

Un an après un été raté au mercato, John Textor a rectifié le tir à l'OL. L'homme d'affaires américain ne se contente plus de recrues au rabais pour faire grandir les Gones. Après un hiver mouvementé, il a remis la main à la poche cet été. L'OL a ainsi enchaîné les transferts onéreux : Moussa Niakhaté a été acheté pour 32 millions d'euros, la facture totale s'est élevée à 34 millions d'euros pour Mangala depuis janvier, Nuamah a coûté 28,5 millions d'euros et Mikautadze a été payé 18,5 millions d'euros. En tout, l'OL a lâché 134 millions d'euros sur le marché des transferts. Un chiffre considérable qui le place premier en Ligue 1, devant le PSG (119 millions d'euros pour le moment).

L'OL a 2 semaines pour récupérer 75 ME !

Néanmoins, les ventes ne suivent pas le même rythme. L'OL n'a vendu que Jake O'Brien (18,5 millions d'euros) et Skelly Alvero (moins de 5 millions d'euros). La balance des transferts entre les achats et les ventes est clairement dans le rouge. Comme le rappelle le site Olympique et Lyonnais, le club rhodanien avait promis de vendre pour 100 millions d'euros à la DNCG. On en est loin et il manque encore 75 millions d'euros à l'OL pour tenir ses promesses.

Les choses se compliquent pour les Lyonnais puisqu'il ne reste plus que 2 semaines de mercato pour arranger la situation. Dans le rayon des ventes, il ne sera pas aisé d'atteindre les 75 millions d'euros recherchés. Peu de joueurs lyonnais séduisent les clubs. Les plus grosses valeurs marchandes, Rayan Cherki et Maxence Caqueret, n'ont pas encore trouvé preneur. Dortmund et Leverkusen, un temps intéressés, ont passé leur chemin. En plus, aucun de ces deux hommes ne partira pour plus de 25 millions d'euros. Après les transferts onéreux et somptueux, l'OL risque de devoir se serrer la ceinture pour rester dans les clous et éviter de lourdes sanctions.