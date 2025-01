OM ‍: Les départs continuent, 2 jeunes prennent la porte

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM veut se montrer encore actif en cette fin de mercato hivernal. Si les fans et observateurs du club phocéen veulent avant tout des recrues, les Marseillais dégraissent peu à peu leur effectif.

L'Olympique de Marseille sait que la route s'annonce encore longue en Ligue 1 avant de pouvoir sécuriser une place en Ligue des champions en fin de saison. Roberto De Zerbi espère que sa direction pourra lui offrir un nouvel attaquant avant la fermeture du marché des transferts hivernal. Mais l'OM a quelques difficultés pour trouver la perle rare. En attendant, les Phocéens font de la place et s'occupent de boucler certains départs. Après Enzo Sternal, parti du côté d'Anderlecht, deux autres jeunes joueurs marseillais vont suivre le mouvement et quitter le navire.

L'OM fait de la place, deux jeunes joueurs quittent le navire

Selon les informations de Foot Mercato, Roggerio Nyakossi va en effet rejoindre Louvain, également en Belgique. Le défenseur central suisse de 21 ans n'avait pas la confiance de De Zerbi pour figurer dans l'équipe première et va donc continuer sa carrière chez le 12e de Jupiler Pro League. Le média rajoute que le montant de l’opération sera proche d'1 million d’euros et que l'OM a négocié dans ce départ une option de rachat ainsi qu’un pourcentage à la revente. Autre joueur marseillais à partir : Emran Soglo. Le milieu de terrain va rejoindre la MLS et les Chicago Fire. L'officialisation de ce départ sera normalement fait en fin de semaine. Des départs qui ne feront pas l'unanimité chez les fans et observateurs phocéens, qui pestent depuis de nombreuses années concernant le fait que l'Olympique de Marseille ne donne pas assez sa chance aux jeunes joueurs. Cette saison cependant, Bilal Nadir, Darryl Bakola ou encore Robinio Vaz ont du temps de jeu avec De Zerbi.